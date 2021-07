Più volte ProiezionidiBorsa ha illustrato quanto sia importante uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata per il benessere del corpo e della mente. E tutto comincia dal mattino, partire con una colazione ricca e nutriente è il primo passo per affrontare bene la giornata. La prima colazione deve avere quel carburante giusto che ci faccia sentire appagati, ma leggeri, e perché no anche coccolati. Pertanto se stiamo seguendo un regime ipocalorico, non bisogna pensare che non è consentito coccolarsi. Bastano questi due frutti a colazione per fare il pieno di felicità nel cuore.

Grazie agli alimenti che la stessa natura offre, trarremo sicuramente notevoli vantaggi e benefici che non ci faranno rimpiangere i cibi confezionati. Più volte, i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato come anche un frutto estremamente zuccherino possa contenere pochissime calorie e possa tranquillamente essere introdotto a colazione. Come illustrato nell’articolo “Sembra incredibile ma il frutto più dolce dell’estate ha solo 47 calorie”. Ed ecco di seguito illustrati gli ingredienti per un frullato carico di energia e ottimo per il benessere dell’organismo.

Per partire alla grande e sentirsi in forma si può optare per un mix di banane e mirtilli frullati. Questi frutti proprio per le loro proprietà nutrizionali, fanno bene al cuore e soprattutto al buonumore. Le banane sono ricche di sali minerali, quali potassio, calcio, fosforo e ferro. Secondo uno studio, grazie al suo contenuto di triptofano, la banana agisce anche sul buonumore e sullo stress. Anche i mirtilli sono molto importanti per la salute, grazie alle loro proprietà nutrizionali. Esattamente come illustrato nell’articolo “Scoperto l’incredibile frutto per i mangiatori di carne che pulisce l’intestino e allontana i tumori”.

Per preparare il nostro concentrato energetico occorreranno quindi una banana media, 150 gr di mirtilli, mezzo bicchiere di latte scremato, mezzo vasetto di yogurt greco 0% grassi e un cucchiaino di mandorle tritate. Versare nel bicchiere del frullatore metà dei mirtilli, la banana tagliata e tutti gli altri ingredienti. Quando il composto sarà ben amalgamato, versare in due bicchieri di vetro il frullato e guarnire la superficie del nostro mix, con i restanti mirtilli.