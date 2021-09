Sperimentare in cucina è sicuramente uno degli aspetti più affascinanti e divertenti della nostra quotidianità. Provare, infatti, nuove ricette ai fornelli può donare tanta energia e allegria, rendendo le nostre giornate diverse e speciali. Alcuni piatti potrebbero portare una ventata di buon umore in casa, trasformando la cena in un momento intimo da trascorrere con i propri cari. Un piatto lo avevamo già consigliato in “Vivere una serata diversa grazie a questa ricetta squisita con un ingrediente che hanno tutti in casa”. Oppure, possiamo trovare un ulteriore suggerimento davvero interessante nel nostro precedente articolo “Ecco la deliziosa colazione salata che non conoscevamo e di cui non potremmo più fare a meno”. Oggi vogliamo proporre un’altra ricetta perfetta per iniziare la giornata con il piede giusto.

Questa crema deliziosa si prepara con molta facilità e avvolgerà il nostro palato rendendo unica la nostra giornata

Spieghiamo oggi nel dettaglio come preparare una deliziosa crema che si ispira alla ricetta della Budwig. Potrebbe sembrare complicato a prima vista, ma in realtà il procedimento è davvero semplice. Molti la usano per seguire una dieta sana, ma noi non la stiamo consigliando per questo motivo. L’unica ragione per cui spiegheremo come prepararla è il suo gusto, e infatti troveremo anche delle modifiche alla ricetta originale. A livello di alimentazione, invece, sarebbe corretto consultare un esperto che possa darci delle risposte concrete. Per realizzarla, dovremo procurarci:

100 gr di banana;

1 cucchiaio di cereali;

120 gr di yogurt;

1 cucchiaio di semi di lino;

1 bicchiere di succo di limone;

3 fragole;

1 cucchiaio di noci macinate;

2 more.

Ecco il procedimento per realizzare la nostra deliziosa crema

Per prima cosa, prendiamo le banane, le fragole e le more. Tagliamo ognuno dei frutti in piccoli pezzi da versare in una ciotola e da completare con il succo del limone. Aggiungiamo, ora, lo yogurt e, in un secondo momento, i cereali e i semi di lino, da tritare in precedenza. L’ultimo passaggio sarà quello di versare anche le noci macinate. Mescoliamo il tutto e, all’occorrenza, prendiamo anche un po’ di latte da versare per rendere migliore la consistenza. Versiamo il tutto in un mixer e aspettiamo che tutti gli ingredienti si amalgamino alla perfezione tra di loro. Ed ecco la nostra crema buonissima e gustosa pronta per ogni mattina! Quindi, ora lo sappiamo. Questa crema deliziosa si prepara con molta facilità e avvolgerà il nostro palato rendendo unica la nostra giornata!