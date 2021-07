Seguire un’alimentazione equilibrata è un principio fondamentale per sentirsi bene e in forma e l’attenzione verso cibi salutari è in progressivo aumento. I consulenti di ProiezionidiBorsa hanno più volte descritto come inserire determinati alimenti o ingredienti nella dieta di tutti i giorni prevenga importanti disturbi e patologie. Come ad esempio illustrato nell’articolo “È incredibile ma questo frutto gustosissimo e poco conosciuto tiene a bada la glicemia”. È evidente quindi che per aspirare ad una vita longeva, la via più semplice è seguire un’alimentazione ricca di vitamine, omega-3, omega-6 e sali minerali.

Tuttavia a volte la gola ha il sopravvento ed è il caso degli amanti della carne. Un uso smodato di carni rosse e lavorate aumenta il rischio di tumori all’apparato gastro-intestinale. Ma uno studio ha scoperto l’incredibile frutto per i mangiatori di carne che pulisce l’intestino e allontana i tumori. Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno gli effetti benefici di un piccolo e gustoso frutto, molto utile per gli amanti della carne. Ovvero, il mirtillo rosso ricco di proprietà nutritive importanti come potassio, fosforo, ferro, magnesio, vitamine e di antiossidanti come le proantociandine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Scoperto l’incredibile frutto per i mangiatori di carne che pulisce l’intestino e allontana i tumori

Grazie alla presenza di antiossidanti, come i flavonoidi e le proantociandine, i mirtilli rossi aiutano nella prevenzione dei tumori. Uno studio ha dimostrato come l’assunzione dei mirtilli rossi apporti incredibili benefici sul microbiota intestinale di coloro che mangiano frequentemente carne. Lo studio è stato condotto su soggetti con età tra i 25 e i 54 anni che hanno assunto regolarmente carne, zuccheri e latticini. L’aggiunta di mirtilli, in particolare 30 grammi di polvere di mirtilli rossi, ha ridotto l’aumento degli acidi grassi a catena corta e gli acidi biliari.

In conclusione si è dimostrato come i mirtilli rossi abbiano un incredibile capacità di equilibrare il microbiota intestinale e di purificare l’intestino. Ad ogni modo, se pur si è golosi di carne, l’importante è non eccedere mai nelle quantità e accompagnarla sempre con abbondante verdura. Se assunta in quantità giusta è comunque un’importante fonte di proteine e ferro.

Approfondimento

Per chi ama il pesce invece “È questo il filetto di pesce più magro ricco di omega-3 per l’intera famiglia.