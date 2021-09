L’autunno è ormai cominciato e sono tante le vetrine dei negozi addobbate in attesa di Halloween. Magari, approfittando delle decorazioni di zucche e fantasmini, si potrebbe far mangiar qualche verdura in più anche ai nostri bambini. Il benessere fisico, infatti, deriva soprattutto da quello che mettiamo sulla tavola, pertanto approfittare dei frutti stagionali consente di mangiare prodotti freschi e tante vitamine.

Un alimento molto prezioso per il nostro organismo e che in questo periodo vediamo dappertutto è proprio la zucca. Quest’ultima, poco calorica e ricca di sali minerali, è una formidabile fonte di antiossidanti perché è un concentrato di vitamina A. Ma ancora pochi conoscono questa bevanda autunnale alleata di pelle e capelli che aiuta a ridurre il colesterolo. Si tratta del succo di zucca, un vero e proprio elisir di bellezza e di lunga vita. Come sempre, infatti, la natura è generosa e in ogni stagione offre integratori naturali che consentono al nostro organismo una vita lunga e serena. Pertanto, un ottimo modo per mangiare sano è seguire la stagionalità dei prodotti. Ad esempio adesso è tempo di fare scorta di vitamina K con 3 formidabili verdure nemiche di questo cancro.

Spesso è stato illustrato come siano ottimi da bere, oltre ai succhi a base di frutta, anche gli estratti vegetali. Soprattutto per gli enormi effetti benefici che portano sulla nostra salute. Ad esempio è incredibile quanto questo succo di verdure abbassi la glicemia quasi come un farmaco.

Il succo di zucca, grazie alle sue proprietà, fa bene al cuore, ai reni, riduce il colesterolo e fa bene alla pelle e ai capelli. La zucca, infatti, fornisce un importante apporto di antiossidanti, grazie all’alta concentrazione di vitamina A, preziosa per le ossa, la vista e la pelle. È ricca inoltre di vitamina C, vitamine del gruppo B e vitamina E. Nonché di sali minerali, come il potassio, il ferro e il fosforo, che contribuiscono alla salute del sistema cardiovascolare. Infine, la zucca è una fonte di triptofano che favorisce il buonumore e di melatonina che aiuta chi ha problemi di insonnia.

Per preparare allora questa bevanda ottima per la nostra salute, occorreranno:

150/200 grammi di zucca già pulita e a cubetti;

100 grammi di succo di mela;

succo di limone q.b.;

cannella q.b.

Inserire i cubetti di zucca in una centrifuga ed estrarne il succo, unire poi il succo di mela, il succo di limone e la cannella e mescolare bene. Versare il tutto in una tazza e lasciare in frigo per qualche ora o, in alternativa, aggiungere qualche cubetto di ghiaccio.

