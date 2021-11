Una casa sempre pulita è il sogno di ognuno di noi. Le faccende domestiche ci richiedono ogni giorno molto tempo e fatica. Per questo motivo cerchiamo spesso dei modi per svolgere le faccende in maniera veloce e semplice.

Se avere la casa sempre pulita la rende più accogliente, è importante anche eliminare i cattivi odori e avere ambienti profumati. Ad esempio, ecco come avere la casa profumata per tutto l’inverno con 1 solo semplice ed economico trucchetto che sta spopolando ovunque.

Oggi vogliamo concentrarci sulla stanza che più di tutte in una casa rischia di essere vittima dei cattivi odori: il bagno. Probabilmente tutti pensano al bicarbonato ma solo pochi sanno che per eliminare cattivi odori e profumare il bagno aiutano 3 furbi trucchetti.

Sfortunatamente, gli scarichi possono emettere cattivi odori. Questo può rovinare l’aspetto anche del bagno più pulito. Infatti, ecco come eliminare i cattivi odori dagli scarichi usando 4 infallibili segreti della nonna.

Come molti di noi sanno, il bicarbonato è il migliore alleato per le pulizie domestiche. Con questo articolo vogliamo spiegare che ci sono anche altri rimedi economici ed efficaci per avere un bagno sempre libero dai cattivi odori.

Partiamo dal presupposto che per avere un bagno sempre privo di cattivi odori e profumato deve anche essere pulito.

Dopodiché, pensiamo a come profumarlo con prodotti naturali che abbiamo già in casa. Un ottimo rimedio consiste nell’utilizzare gli agrumi per preparare un ottimo deodorante naturale.

Uniamo in una bottiglia dotata di spruzzino le bucce e il succo di 2 limoni, di un’arancia, qualche foglia di menta e mezzo litro d’acqua.

Mescoliamo per bene utilizziamo questo rimedio vaporizzandolo in bagno all’occorrenza. In questo modo, otterremo a costo zero un bagno fresco e profumato.

Lavanda e chiodi di garofano

Possiamo realizzare un altro potente deodorante naturale unendo un bicchiere d’acqua e qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Questi daranno all’ambiente un profumo gradevolissimo.

Se vogliamo rendere questo prodotto ancora più efficace, aggiungiamo anche qualche chiodo di garofano. Forse non tutti sanno che sono degli ottimi assorbi odori ed aiuteranno a mantenere il nostro bagno fresco e privo di odori.

Sale grosso

Sfortunatamente, il bagno e la cucina sono le stanze in cui più di tutte si forma umidità. Infatti, abbiamo spiegato che per ridurre velocemente l’umidità in casa bastano solo 3 furbi trucchetti a cui nessuno pensa mai.

Probabilmente pochi ci pensano, ma il sale non solo ha il potere di assorbire l’umidità, ma anche i cattivi odori. Per questo motivo, possiamo creare dei pratici assorbi odori utilizzando il sale grosso e qualche goccia di olio essenziale. I più adatti per il bagno potrebbero essere il pino o l’eucalipto, ma possiamo scegliere quelli che amiamo di più.

Sarà sufficiente mettere questo mix in un piccolo contenitore in bagno oppure all’interno di piccoli sacchetti di juta o cotone. In questo modo, i cattivi odori saranno soltanto un lontano ricordo.