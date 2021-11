Stanchi dei soliti aperitivi? Ecco una delle ricette semplici e veloci che sta spopolando sul web, in vista delle festività natalizie. Ormai, manca meno di un mese al Santo Natale e ci si avvia pian piano a stilare il famoso menù delle feste.

Tante le prelibatezze tipiche del periodo che possiamo servire ad amici e parenti. Dai piatti classici a quelli più innovativi, si potranno imbandire le tavole a volontà.

Ricette sfiziose e facilissime

Tra le numerose idee sfiziose e finger food da realizzare con i bambini, sono da provare questi fantastici rustici con il würstel e la pasta sfoglia per far contenti grandi e piccini in meno di 30 minuti.

Molto gettonate sono anche le tradizionali ricette della pasta al forno e delle lasagne al sugo. Attenzione, però, perché si potrà dire basta alle solite lasagne grazie a questa la ricetta cremosissima ma senza besciamella e latte che sta spopolando.

Occhio anche a questo dessert buono da leccarsi i baffi ma talmente semplice da diventare un gioco da ragazzi. Infatti, è la torta di chi non ha mai tempo ma vuole preparare un dolce semplicemente godurioso in 5 minuti.

Insomma, basta poco per regalare un tocco in più di originalità alla nostra cucina. Inoltre, sono davvero tanti gli spunti e le idee che possiamo trovare navigando un po’ in rete. Quindi, non ci resta che metterci all’opera.

Dunque, altro che banali aperitivi, bello e facilissimo arriva lui a far impazzire grandi e piccini in soli 15 minuti

Sta impazzando sui social e conta di arrivare direttamente sulle tavole imbandite di molti italiani. Stiamo parlando dell’albero di Natale salato. Facile, veloce e scenografico è davvero un portento da servire come aperitivo.

Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti per 6 persone

2 rotoli rettangolari di pasta sfoglia;

70 grammi di speck;

35 grammi di formaggio spalmabile;

1 uovo per spennellare.

Procedimento

Come si può notare dalla lista degli ingredienti, la ricetta è facilissima ma d’effetto. Il trucco è creare un albero di Natale bello ed elegante.

Per farlo, stendere la pasta sfoglia su un foglio di carta forno e con un coltello incidete leggermente per creare la forma si un albero.

A questo punto, seguendo le linee tracciate spalmare all’interno dell’albero il formaggio spalmabile. Poi, ricoprire con le fettine di speck sempre mantenendosi all’interno della figura. Poi, adagiare sopra l’altro foglio di sfoglia e schiacciare leggermente con le dita per far aderire meglio. Successivamente, ritagliare l’albero eliminando la pasta sfoglia in eccesso.

A questo punto incidere l’albero lateralmente con dei tagli orizzontali sia da una parte che dall’altra senza tagliare il centro. Si creeranno così delle striscioline che dovranno essere leggermente arrotolate su se stesse.

Con la pasta in eccesso, creare delle stelline da applicare sull’albero. Infine, spennellate con l’uovo sbattuto e infornare. Far cuocere, in forno già caldo, per 10 minuti a 200° C. Oppure a 170° per 20 minuti. Una volta provato, sicuramente si avrà voglia di ripetere l’esperimento, perché altro che banali aperitivi, bello e facilissimo arriva lui a far impazzire grandi e piccini in soli 15 minuti.