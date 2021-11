Nonostante i recentissimi rincari che hanno visto le materie prime alimentari salire anche dei 15%, gli italiani alla pasta non rinunciano. Addirittura, secondo le ultime statistiche aggiornate a un paio di mesi fa, nell’ultimo anno sono state vendute 50 milioni di confezioni in più. Cifre che la dicono lunga su come nel nostro Paese la pasta sia più di un alimento. Spulciando sempre tra le statistiche gli italiani consumerebbero quasi 24 kg di pasta a testa in un anno. E proprio in tema di pasta tutti parlano di questa squisita ricetta di spaghetti che sta spopolando in tutte le cucine del Mondo. Vediamo come prepararla, partendo dal presupposto che si tratta di una ricetta facile e veloce.

Gli spaghetti ai 5 profumi

Ci è capitato personalmente di assaggiarli questi spaghetti dal gusto davvero intenso e che diventeranno di diritto una delle nostre ricette preferite. Per prepararli, contando 5 persone, avremo bisogno di:

500 grammi di spaghetti;

500 grammi di pelati ben sgocciolati;

1 cipolla di Tropea;

un cucchiaino di maggiorana;

uno spicchio d’aglio;

mezzo bicchiere di vino bianco;

70 grammi di pecorino grattugiato;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Tutti parlano di questa squisita ricetta di spaghetti che sta spopolando in tutte le cucine del Mondo

Eccoci alla preparazione, la cui ricetta prevede come abbiamo visto l’utilizzo della cipolla di Tropea. Se non ce l’abbiamo in casa, pazienza, basterà comunque una cipolla:

facciamo rosolare l’aglio in un tegame assieme alla cipolla tagliata a fettine, con olio, aglio e pepe;

sfumiamo leggermente con del vino bianco secco, aggiungendo i pelati e il cucchiaino di maggiorana;

facciamo cuocere a fuoco medio per una quindicina di minuti, regolando di sale e pepe a nostro piacimento;

nel frattempo, mettiamo in cottura gli spaghetti, scoliamoli al dente e versiamoli nella padella, facendoli saltare per qualche istante;

diamo una prima spolverata di pecorino, e una volta serviti a tavola, chiudiamo con la seconda spolverata.

Se amiamo cucinare degli spaghetti diversi dal solito, ecco un’altra ricetta che ci potrebbe piacere. Concedersi un piatto alternativo con gli spaghetti ubriachi, che, nonostante il nome si riveleranno invece una vera squisitezza.

Tornando invece alla nostra ricetta, dato che il pecorino è l’aroma predominante, nulla di meglio che abbinaci un Chianti tradizionale. Uno scontro-incontro di sapori e profumi che si sposeranno perfettamente per la gioia dei commensali.

