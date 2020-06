Questo è davvero un piatto molto particolare, che abbina due simboli della cucina italiana: spaghetti e vino. Uniti, però, nella stessa pietanza, per stupire e concedere un gusto nuovo. Sono tra i più semplici da fare questi spaghetti che, una volta pronti, attireranno l’attenzione dei commensali. Come concedersi un piatto alternativo con gli spaghetti ubriachi. Li abbiamo provati di persona, come tutti i piatti di questa rubrica, e ci hanno affascinato per gusto, originalità e aspetto. Presentati a una serata tra amici, faranno guadagnare molti punti al cuoco di turno!

Gli ingredienti per 4 persone

400 grammi di spaghetti o di trenette

Una cipolla di Tropea

Formaggio grana o parmigiano

Basilico fresco

Sale e pepe

Zucchero

Mezzo litro di Barolo, Amarone della Valpolicella, Chianti o Merlot. Questi sono i consigliati della ricetta originale. Le alternative locali delle nostre meravigliose regioni devono comunque essere vini corposi e di carattere intenso

La preparazione e la cottura

Cuocere e indorare mezza cipolla di Tropea con olio e un po’ di burro

Unire il vino rosso, un po’ di zucchero, sale e pepe

Cuocere il tutto fino alla sfumatura del vino, quindi per circa 5 minuti

Gli spaghetti o le trenette, devono essere tolti dal fuoco al dente e scolati nella padella capiente della rosolatura

Mescolare a fiamma alta per qualche istante e versare in una spaghettiera dalle ampie dimensioni

Spolverare di parmigiano o padano e guarnire con il prezzemolo fresco

Servire per concedersi un piatto alternativo con gli spaghetti ubriachi e deliziare gli invitati

L’abbinamento viene naturale

Uno dei pochi casi in cui l’abbinamento col frutto di Bacco è scontato. Va benissimo ovviamente il vino usato per la preparazione, per non falsare un piatto già ardito e coraggioso. Per appassionati di vini forti e cultori della Francia, ci permettiamo il consiglio di:

Pinot nero della Borgogna

Merlot dei vitigni di Bordeaux

Hermitage della Valle del Rodano

Una serata con gli spaghetti o trenette ubriachi, annaffiati da pregiati vini italiani o francesi, concederanno veramente una marcia in più e l’oscar dell’originalità per il padrone di casa

Approfondimento:

Calamari con carciofi e patate