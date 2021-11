Se parliamo di burro e strutto con le nostre nonne e accusiamo questi due alimenti di alzare il colesterolo, rischiamo il linciaggio. Bene che ci vada, infatti, le nostre nonne ci diranno che sono arrivate a superare i 90 anni usando entrambi questi alimenti. Secondo le tabelle alimentari moderne, dovremmo invece non abusare di burro e strutto per non spostare eccessivamente l’equilibrio della nostra salute. Probabilmente non è facile trovare la verità tra la scienza e la saggezza popolare delle nostre nonne. Sicuramente a quei tempi, lavorando anche nei campi, si bruciavano talmente tante calorie, da giustificare una maggiore presenza di burro a tavola. Ma a proposito di alimenti potenzialmente nocivi per la nostra salute, altro che burro e salumi ecco gli alimenti che farebbero schizzare colesterolo e trigliceridi alle stelle.

Cosa sono i cibi ultra-processati e perché sarebbero così pericolosi

Secondo ricercatori e scienziati, uno dei pericoli potenziali nella cucina moderna sarebbero i cosiddetti cibi ultra-processati. Lo sostiene anche lo studio che alleghiamo in questo articolo, basato su una serie di sperimentazioni a livello internazionale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

I cibi ultra-processati sono alimenti di lavorazione industriale ma che spesso sono ben lontani dai cibi naturali. Il loro vantaggio è quello di essere molto appetitosi, facili da preparare e pronti a essere mangiati. Senza contare le campagne pubblicitarie milionarie che spesso li sostengono e li promuovono.

Altro che burro e salumi ecco gli alimenti che farebbero schizzare colesterolo e trigliceridi alle stelle

Il pericolo viene però dal fatto che spesso la maggior parte di questi alimenti contengono zuccheri, eccessi di sale, grassi, conservanti e coloranti. Come sostengono le ricerche, tutta una serie di sostanze che potrebbero non far bene al nostro cuore e al nostro organismo. I test effettuati per oltre 10 anni su migliaia di persone, avrebbero infatti dimostrato che abusare di questi alimenti porterebbe a problemi di salute. Ricordano i ricercatori che la controprova al 100% non esiste, ma i dati evidenziati dai test, quelli sì.

Quali sono gli ultra-processati più presenti sulle nostre tavole

Dopo averne parlato, quali sono i cibi ultra-processati che abbiamo spesso sulle nostre tavole? Attenzione a:

bibite gasate e succhi di frutta;

zuppe e cibi etnici pronti;

merendine e patatine in sacchetto;

cibi precotti.

Purtroppo, per motivi di tempo, spesso rischiamo di assumere durante la giornata parecchi di questi prodotti. Cerchiamo se possibile di affidarci a prodotti di aziende italiane, che sarebbero attualmente considerate tra le migliori al Mondo nella ricerca e nella offerta di qualità del prodotto.

Approfondimento

Incredibile come questi due alimenti che assumiamo tutti i giorni ci facciano invecchiare precocemente