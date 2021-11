Come accade ogni anno, novembre e dicembre rappresentano due mesi che possono veramente colpire il budget di casa. Togliendo i regali di Natale, e quest’anno l’atmosfera potrebbe tornare normale, è tempo di aprire il portafoglio continuamente. I liberi professionisti avranno a che fare con i versamenti IVA, i dipendenti con i conguagli della busta paga. Senza considerare le solite bollette, bolli e assicurazione auto, aumenti assurdi e spesso ingiustificati di materie prime e beni di consumo. Ecco allora che cerchiamo rifugio psicologico anche nell’oroscopo. Leggere che potremmo essere baciati dalla fortuna potrebbe risollevarci il morale. Anche se si tratta di semplici previsioni astrologiche, senza nulla di sicuro. Ma come dice l’antico proverbio latino, “la speranza è l’ultima a morire”. Una vera e propria pioggia di denaro potrebbe travolgere questi 5 segni nelle prossime settimane. Vediamoli assieme.

Il Cancro potrebbe rivedere al rialzo le sue entrate economiche

Dopo un 2020 particolarmente scarso di fortuna economica, queste ultime settimane 2021 potrebbero premiare il Cancro. Teoricamente questi primi 10 mesi dell’anno avrebbero comunque dovuto portare un po’ di soldini a questo segno. Secondo le stelle, la situazione economica dovrebbe ancora migliorare, pur senza grandi picchi. Della serie: ogni mattoncino è utile per costruire una casa.

Una vera e propria pioggia di denaro potrebbe travolgere questi 5 segni nelle prossime settimane

Giove che sta influenzando e non poco questo 2021 per parecchi segni, dovrebbe portare soldi e fortuna al Sagittario. Anche in questo caso non parliamo di cifre eccezionali, ma di una goccia continua. Potrebbero infatti rivelarsi vincenti alcuni investimenti, ma attenzione invece alle scommesse e ai giochi con in palio il denaro. Non è da qui, infatti che potrebbero arrivare le soddisfazioni.

L’audacia e il coraggio premierebbero anche l’Ariete

Sappiamo bene quanto l’Ariete affronti ogni giornata col piglio giusto e la voglia di sfondare. Sembra che questo fine anno potrebbe regalare delle soddisfazioni economiche a questo segno, grazie alla sinergia tra Giove e Saturno. Un’alleanza che dovrebbe permettere di portare consiglio e saggezza agli arieti, unendoli al coraggio e alla spavalderia. Attenzione, quindi che la protezione delle stelle non significa però dichiararsi invincibili.

Gemelli e Aquario proprio in calcio d’angolo

Gli ultimi due segni che potrebbero beneficiare di un ottimo fine 2021 sono Gemelli e Acquario. Un pari merito in classifica che vedrebbe i primi accumulare denaro, i secondi, invece, farne con gli investimenti. Stando infatti a quanto direbbero le stelle, i Gemelli si garantirebbero delle rendite nonostante delle forti uscite. I nati sotto il segno dell’Acquario invece vedrebbero ripagati degli investimenti passati e buone possibilità per quelli futuri.

