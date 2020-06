“Il miglior condimento che ci sia è la fame”, diceva lo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes, autore del famoso Don Chisciotte della Mancia. E, rifacendoci a questa massima, proponiamo oggi, che siamo sull’onda di un’altra crisi economica, una ricetta su come preparare un piatto di pasta saporito con soli 0.99 centesimi. Un condimento semplice, utilizzando le verdure del banco a km 0 della nostra amica Manuela, che ci consiglia sempre frutta e verdura di stagione. Si può mangiare con meno di 1 euro? Ebbene sì, basta usare la fantasia, la capacità di scelta e l’amore per la cucina. Tutte doti che noi italiani abbiamo e che ci invidiano nel mondo. Prepareremo assieme le penne tricolori, in onore della nostra patria e in memoria delle tante persone che ci hanno lasciato in questi mesi!

Gli ingredienti delle penne tricolori per 4 persone

Mezzo kg di pasta a o,49

2 cipolle bianche a 0,25

1 pomodoro a 0,10

1 zucchina 0,15

Basilico

Olio extra vergine di oliva

Aglio in polvere

Sale e pepe

Al via la preparazione del piatto

Ecco quindi come preparare un piatto di pasta saporito con soli 0.99 centesimi, abbinando risparmio e sapore mediterraneo

Affettare a fette fini 1 cipolla, il pomodoro e la zucchina

Versarli in una pentola antiaderente e farli scottare fino alla doratura, aggiungendo un po’ di sale

Far bollire l’acqua per la pasta, calando l’altra cipolla intera per far insaporire

Come pasta abbiamo utilizzato le penne, ma allo stesso prezzo si trovano anche spaghetti, tortiglioni, conchiglie. A Voi la scelta

Scolare la pasta al dente e versarla nel tegame col soffritto, aggiungendo una spolverata di aglio e un po’ di sale e pepe

Versare in una spaghettiera o in un recipiente da pasta, ornando con del basilico fresco

Ecco pronto un piatto di pasta a 0,99, saporito, gustoso e salutare. Fatto con verdura del mercato, con prodotti italiani della nostra zona.

Buon appetito!

