Cosa portare in tavola quando non si hanno idee e neanche il tempo necessario per stare ore ai fornelli?

Sicuramente, a causa della vita frenetica, degli impegni e delle mille attività da svolgere, oggigiorno si preferiscono sempre di più i piatti veloci e pronti in pochi minuti.

Una volta scelta la pietanza, capire in che modo accompagnarla potrebbe essere altrettanto faticoso. Generalmente, insieme alla carne o al pesce, sono i contorni a fare la differenza. Per un piatto completo anche una portata di verdura o ortaggi crudi o cotti ha la sua importanza.

Nella nostra rubrica di cucina sono tantissime le ricette facili e sorprendentemente golose che sono molto piaciute ai Lettori. Ad esempio, queste carote arrosto sono ideali per stupire tutta la famiglia con semplicità.

Impossibile rinunciare a quest’altro contorno goloso, ottimo per chi vuole consumare melanzane o zucchine in 15 minuti.

Per chi ama il cavolfiore ma non vuole lasciarlo sbollentare, ecco una ricetta in padella talmente buona da leccarsi i baffi.

Insomma, in cucina basta davvero poco per realizzare piatti succulenti e salvare il pranzo o la cena in quattro e quattr’otto. Non tutti ci pensano ma anche il sedano può trasformarsi in un contorno buono e ricco di gusto.

Difatti, tutti lo usano nel brodo di verdure o nei soffritti ma il sedano è anche un contorno leggerissimo pronto in 10 minuti

Il sedano è un ortaggio che appartiene alla famiglia delle Ombrellifere. Sicuramente fa parte di quegli alimenti furbi che non possono mancare in cucina.

In genere si consuma crudo, ma anche come ingrediente del classico soffritto all’italiana, insieme alla carota e alla cipolla.

Nel brodo vegetale è molto apprezzato ma non tutti sanno che con il sedano possiamo preparare un cremosissimo contorno. Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

sedano q.b.;

formaggio grattugiato (Grana, Parmigiano o Pecorino);

una noce di burro (facoltativa);

sale e pepe q.b.;

un filo d’olio d’oliva.

Procedimento

Riempire a metà una pentola d’acqua e portare ad ebollizione. Poi, bisognerà lavare e pulire il sedano, eliminando le foglie esterne. Poi, tagliare a pezzetti piuttosto grossolani le coste di sedano.

Quando l’acqua comincia a bollire aggiungere il sedano e lasciarlo cuocere per qualche minuto. Una volta che si è ammorbidito, scolare il sedano.

Bisognerà farlo saltare in padella per 5 minuti con un filo l’olio d’oliva. Mescolare e aggiungere un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Per rendere più cremoso il contorno si può aggiungere anche una noce di burro.

Per un risultato più leggero, meglio evitare il burro ma sarà indispensabile il formaggio grattugiato. Mescolare e servire ben caldo. Dunque, è vero che tutti lo usano nel brodo di verdure o nei soffritti ma il sedano è anche un contorno leggerissimo pronto in 10 minuti.