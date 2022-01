Buone e belle, le carote arrosto sono un contorno perfetto per chi non ha tempo da perdere in cucina. La ricetta è semplice, veloce e anche simpatica da servire ai bambini, amici e parenti più adulti.

Consumate crude e cotte, le carote sono reperibili tutto l’anno. Un vero asso nella manica per preparare insalate, sughi e soffritti. Coltivate in tutto il Mondo, queste radici di Daucus carota sono ricche di sostanze nutritive. Le carote, inoltre, sono fonti di alfa-carotene, beta-carotene, luteina, zeaxantina e, se fresche, di falcarinolo.

Insomma, una vera ricchezza da sfruttare al meglio. Dalle ricette salate a quelle dolci, le carote sono fantastiche da utilizzare in cucina. Quando arriva un leggero languorino, ad esempio, bisognerebbe provare questa buonissima torta di carote e mandorle. Un dolce buono da leccarsi i baffi.

Chi, invece, non è interessato ai dolci ma sta cercando dei contorni facili e veloci è nel posto giusto. In un articolo precedente avevamo proposto questo squisito cavolfiore in padella pronto in 10 minuti.

Quest’oggi, invece, prepareremo un piatto semplice ma originale.

Dunque, dimentichiamoci dei soliti contorni noiosi, arrivano le sfiziosissime carote arrosto a far felici tutti in 15 minuti

Realizzare le carote arrosto è davvero facilissimo. Basteranno una manciata di ingredienti e pochi minuti.

Ingredienti per 4 persone

8 carote di media grandezza;

2 cucchiaio di miele;

4 foglie di salvia;

4 cucchiai di olio EVO;

3 spicchi d’aglio;

1 rametto di rosmarino;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Grazie al mix di olio e spezie, le carote assumeranno un sapore molto appetitoso. Nonostante il gusto intenso, la ricetta è più leggera di molti altri contorni elaborati.

Innanzitutto, riscaldare il forno a 200° C. Poi, lavare e pelare le carote. Successivamente, prendere una teglia e coprirla con un foglio di carta da forno. Disporre le carote, abbastanza vicine tra loro, poi condirle. Aggiungere prima il sale, poi il pepe. Dopo, cospargere con il rosmarino e la salvia.

A questo punto, versare sopra le carote anche il miele a filo ed infine, disporre i tre spicchi d’aglio, leggermente schiacciati. Infornare e far cuocere per 15 minuti, girando le carote un paio di volte.

Ovviamente, i tempi di cottura varieranno a seconda della grandezza delle carote.

Una volta terminata la cottura, eliminare gli spicchi d’aglio e servire il contorno quando è ancora caldo.

Questo contorno potrà essere conservato in frigo per un massimo di 2 giorni. Si consiglia di coprirlo con della pellicola trasparente per alimenti prima di riporlo in frigo.

