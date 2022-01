Ci vorranno solo 15 minuti per portare in tavola un contorno sfizioso e ricco di gusto. Protagonista di questa ricetta, nonché alimento di stagione, è senza dubbio il cavolfiore.

Amato ma anche odiato, il cavolfiore regna nella stagione invernale grazie al suo sapore inconfondibile e alla sua versatilità.

Tantissime sono le prelibatezze che si possono realizzare con quest’ortaggio generoso.

Per accontentare grandi e piccini e salvare la cena e il portafoglio, perché non portare in tavola questa meravigliosa parmigiana di cavolfiore?

Davvero sfiziose anche le polpette di cavolfiore che faranno felici anche chi non ama molto questo alimento.

Zolfo e cattivo odore

Oltre al gusto eccezionale, il cavolfiore è noto anche per l’odore intenso e sgradevole che sprigiona durante la cottura. Come tutti i cavoli, anche il cavolfiore puzza nel momento in cui si procede alla sua cottura. Il motivo è molto semplice: contiene dei composti a base di zolfo. Questi composti si liberano con il calore creando una fragranza non proprio piacevole. Per evitare che la puzza si propaghi per tutta casa, ecco alcuni trucchetti della nonna da copiare subito.

Il problema del cattivo odore si scatena soprattutto quando il cavolfiore viene bollito, ma possiamo cuocerlo in tantissimi modi differenti.

Dunque, basta con il solito cavolfiore bollito, ecco come cucinarlo velocemente in padella per un contorno che stuzzica l’appetito

Sicuramente la padella è un’ottima alleata per cuocere il nostro ortaggio prelibato. Questa sera ci aiuterà proprio lei a realizzare un contorno buono, gustoso e facilissimo.

Mai provato il cavolfiore con i pomodori secchi e le olive? Una ricetta da provare subito.

Ingredienti per 4 persone

2 cavolfiori medio-grandi;

6 pomodori secchi;

1 cucchiaio di olive taggiasche denocciolate;

1 spicchio d’aglio;

olio, sale, pepe e origano q.b.

Procedimento

Per realizzare questo gustoso contorno il cavolfiore non andrà prima bollito, ma sarà cotto a vapore e in padella.

Staccare le foglie più esterne del cavolfiore e tagliare a striscioline le cimette. Lavarle sotto l’acqua corrente e scolarle in uno scolapasta.

Poi, in una padella far rosolare uno spicchio d’aglio con un filo d’olio. Successivamente, adagiare le cimette e far cuocere a fiamma viva per qualche minuto. Poi, aggiungere un bicchiere d’acqua e un pizzico di sale. Chiudere con il coperchio e lasciare stufare.

Dopo, aggiungere le olive e in pomodori secchi tagliati a striscioline. Insaporire con una spolverata di pepe e un po’ di origano. Mescolare e fare insaporire. Infine, servire caldo.

Quindi, possiamo finalmente dire basta con il solito cavolfiore bollito, ecco come cucinarlo velocemente in padella per un contorno che stuzzica l’appetito.