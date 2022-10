Come cucinare lo sgombro e trasformarlo in un secondo piatto leggero e profumato

La cucina italiana è una delle più apprezzate e imitate in ogni angolo del pianeta. Il merito non è soltanto della fama e delle opere d’arte culinaria degli chef stellati più famosi. La nostra capacità di trasformare ingredienti considerati “poveri” in capolavori è qualcosa di unico. E stiamo per scoprire un esempio in tal senso perché oggi capiremo come cucinare lo sgombro utilizzando pochissimi ingredienti economici e rigorosamente di stagione. Il tutto per realizzare un secondo piatto leggero che esalterà sia le papille gustative che l’olfatto.

Le caratteristiche di questo pesce

Lo sgombro appartiene alla famosa categoria dei pesci azzurri. Pesci decisamente economici e ritenuti meno pregiati di altri ma che in realtà sono ricchissimi di sostanze preziose per la salute. Lo sgombro è un’eccellenza in tal senso ed è uno dei migliori serbatoi di omega 3 presenti in natura. Inserirlo nella dieta è un’ottima idea anche per un altro motivo: questo pesce ha un gusto unico e si presta a moltissime ricette diverse.

La ricetta dello sgombro marinato con gli agrumi

La ricetta che stiamo per scoprire è quella dello sgombro all’aroma di agrumi condito con pepe e crescione.

Per prepararne una singola porzione ci servono:

1 etto e mezzo di sgombro fresco;

2 arance di Sicilia;

1 cucchiaio di pepe rosa;

crescione q.b.;

30 grammi di prezzemolo tritato;

1 spicchio di scalogno;

2 cucchiaini di olio d’oliva;

20 grammi di pane.

Come cucinare lo sgombro velocemente e ammorbidirne il sapore

Come tutti i pesci azzurri anche lo sgombro ha un sapore forte e deciso. Nella ricetta che stiamo preparando, però, lo renderemo più delicato grazie alla marinatura e alla successiva panatura.

Prendiamo una delle due arance e spremiamone il succo in una ciotola. Aggiungiamo anche l’olio d’oliva e il pepe. Mischiamo il tutto e usiamo il composto per marinare il pesce per 30 minuti.

Mentre aspettiamo dedichiamoci alla panatura. Tritiamo il pane raffermo (se vogliamo risparmiare tempo, usiamo il pangrattato) e mescoliamolo con scalogno e prezzemolo.

Terminata l’operazione preriscaldiamo il forno a 180° C. Asciughiamo lo sgombro dalla marinatura, impaniamolo e mettiamolo in una teglia ricoperta di carta forno. 10 minuti di cottura dovrebbero essere più che sufficienti.

Nell’attesa tagliamo l’altra arancia a cubetti e prepariamo un’insalata con il crescione e il pepe rimasto. Sarà il letto su cui appoggeremo lo sgombro prima di portarlo in tavola e di riempire la cucina di un aroma irresistibile.

Lettura consigliata

Pochissimi comprano questo pesce facilissimo da cucinare che è un concentrato di sostanze fondamentali per la salute