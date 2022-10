I cannelloni sono un tipo di pasta tradizionalmente molto semplice da preparare. Dopo aver steso la pasta, basterà condirla con il ripieno che più preferiremo, e il gioco sarà fatto. Se poi decideremo di acquistare la pasta già pronta al supermercato, il lavoro per noi sarà ancora più semplice.

Oggi abbiamo deciso di innovare un po’ la classica ricetta dei cannelloni, con un ripieno fantasioso e originale. Infatti, nella nostra ricetta, non avremo besciamella, mozzarella, e neanche la classica ricotta.

Non il classico ragù e besciamella, ma una ricetta da leccarsi i baffi

Uno degli ingredienti più amati dei primi freddi autunnali è la zucca. Per valorizzare il sapore pastoso e dolce di questo alimento oggi lo abbineremo al radicchio e al Brie.

Basta rifletterci un attimo per capire l’alto potenziale di questo accostamento. Il retrogusto amarognolo del radicchio, infatti, sarà perfetto per smorzare il dolce della zucca. E, per concludere, la sapidità cremosa del Brie sarà la nota perfetta per questo piatto da favola.

Strepitosi cannelloni con zucca, radicchio e Brie pronti in mezz’ora

Per la nostra prima ricetta, useremo 200 grammi di sfoglie di pasta fresca, 180 di zucca, 150 di radicchio e 100 di Brie.

Dopo aver tagliato la zucca a metà, dovremo privarla dei semi e tagliarla a fettine. A tal proposito, sveliamo che i semi di zucca fanno parte dei 6 alimenti benefici che ci aiuterebbero a prevenire influenza e malanni di stagione.

Torniamo alla cottura della zucca, preparando una teglia ricoperta con carta forno. Qui sistemeremo le fettine già sbucciate, insaporite con erbe aromatiche, sale e un filo d’olio. Faremo cuocere in forno caldo a 200°C per circa 20 minuti.

Quando sarà pronta, taglieremo la zucca a dadini, e la schiacceremo con la forchetta.

Intanto taglieremo il radicchio a fettine e lo faremo sfumare in padella con olio e sale. Quando sarà pronto, lo aggiungeremo al Brie, che avremo già tagliato a dadini. Un terzo di purea di zucca lo terremo da parte per i condimenti finali, mentre il resto lo mischieremo nel ripieno.

Conserveremo per la fine della ricetta anche un paio di manciate di cubetti di Brie.

Cottura e impiattamento

A questo punto, posizioneremo 2 o 3 cucchiai di ripieno su ogni sfoglia fresca, che poi avvolgeremo per formare il cannellone. Ripeteremo la stessa procedura per tutti i cannelloni e poi prenderemo una teglia da forno.

Verseremo sulla sua base un po’ della zucca tenuta da parte, poi sistemeremo i nostri cannelloni. Alla fine, rovesceremo la purea che resta sui cannelloni e decoreremo anche coi nostri cubetti di Brie.

Insaporiremo con una spolverata di pepe nero e inforneremo a 200 °C per mezz’ora. Questi strepitosi cannelloni con zucca, radicchio e Brie saranno il connubio perfetto tra i sapori forti della nostra cucina.

Per concludere, consigliamo di impiattare ogni cannellone arricchendolo con una spolverata di noce moscata.

