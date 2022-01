Buono, filante e soprattutto facilissimo, il contorno che presenteremo questa sera è davvero un piatto furbo da sfruttare all’occorrenza.

A causa di una routine sempre più frenetica, trovare il tempo per sfidarsi a colpi di mestolo è abbastanza complicato.

Gli italiani, però, non rinunciano alla buona cucina, pur concedendosi spesso piatti già pronti e prodotti confezionati. La tendenza è quella di realizzare piatti facili e veloci. Trovare soluzioni genuine e fatte in casa ma senza sprecare minuti preziosi.

Per andare incontro a tutte le esigenze, sono innumerevoli le preparazioni proposte. E moltissime di esse promettono di essere pronte in meno di mezz’ora.

La cucina pullula di ingredienti freschi che pian piano dovranno essere consumati. Chi ha a disposizione delle melanzane, oppure delle zucchine dovrebbe provare questa ricetta golosa e pratica.

Difatti, questo è il contorno perfetto per chi ha poco tempo e vuole consumare melanzane o zucchine in 15 minuti

Pochi ingredienti e una cottura al forno rendono questo contorno un vero asso nella manica.

Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

1 melanzana grande, oppure due zucchine medie;

150 grammi di pomodori datterini;

100 grammi di scamorza affumicata;

20 grammi di olive nere denocciolate;

una manciata di capperi;

sale, olio, pepe e origano q.b.

Procedimento

Innanzitutto, bisognerà lavare e asciugare la melanzana (o le zucchine).

Tagliare a fette la melanzana in modo orizzontale, in modo da creare dei cerchi spessi circa un centimetro e mezzo.

Prendere una teglia e foderarla con carta da forno. Disporre le fette di melanzane e cospargere con un filo d’olio e un pizzico di sale.

A questo punto si può procedere anche con una pre-cottura al forno per 10 minuti.

Tuttavia, per una versione ancora più veloce è possibile anche saltare questo passaggio.

Lavare e tagliare a metà i pomodorini. Poi, tagliare in fette sottili anche la scamorza.

Condire le melanzane con la scamorza, i pomodorini a metà, olive denocciolate e una manciata di capperi. Insaporire ancora con sale, pepe e origano e infornare.

Inserire la teglia in forno già caldo. Far cuocere 10 – 15 minuti. Una volta cotte, le melanzane andranno servite calde per assaporare il gusto appetitoso. Dunque, ecco perché questo è il contorno perfetto per chi ha poco tempo e vuole consumare melanzane o zucchine in 15 minuti.