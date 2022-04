Torta salata o secondo piatto completo e nutriente da cucinare unendo la patata a questa rossa verdura e ad altri ingredienti stuzzicanti

Tempo incerto in questo fine settimana lungo, che si protrarrà fino a lunedì, con la festa del 25 aprile. Non un ponte, ma un ponticello, potremmo definirlo. Tempo permettendo, questo invoglierà molte persone a trascorrerlo all’aperto. Una rapida gita fuori porta, un picnic o una grigliata, magari per bissare quella di Pasquetta.

Ecco allora che si inizia a pensare a qualcosa da preparare in maniera veloce, ma che possa essere, allo stesso tempo, nutriente e sfizioso. Da consumare caldo come tiepido e che, magari, possa fungere da primo o secondo piatto, come da antipasto.

Oggi, quindi, andremo a proporre un particolare connubio. Quello che unisce una verdura come la patata a un’altra rossa, di grande qualità. Stiamo parlando della cipolla di Tropea. Proveniente da uno dei borghi più suggestivi d’Italia, essa è riconosciuta nel Mondo per la sua bontà. In fondo, lo dicevano anche gli antichi: “Con patate e cipolle dentro l’orto, mai di fame nessuno è morto”.

Non solo, anche ricotta e mozzarella andranno ad arricchire questo tortino che potrebbe essere consumato in apertura di pasto o come contorno.

Ottimo quindi, sia per un picnic all’aperto che come accompagnamento di carne e pesce alla griglia. Andiamo a vederne gli ingredienti per la facile preparazione:

4 patate;

2 cipolle di Tropea;

30 grammi di burro ammorbidito;

150 grammi di ricotta;

100 grammi di mozzarella;

pan grattato;

prezzemolo tritato;

sale;

olio extravergine d’oliva;

pepe.

Iniziamo subito andando a sbucciare le patate, lavarle e tagliarle a rondelle. Stessa cosa facciamo con le cipolle. Dopodiché prendiamo una teglia, la imburriamo abbondantemente e spargiamo sopra del sale e una spolverata di pepe. Poi, mettiamo un primo strato di patate. Successivamente facciamo lo stesso con le cipolle. Quindi, ancora pepe e sale con un abbondante passaggio di olio.

A questo punto, con le mani, prendiamo la ricotta e andiamo a disporla sopra lo strato di verdure. Aggiungiamo ancora del pepe, comprimiamo bene per poi andare a sbriciolare la mozzarella. Saliamo e pepiamo generosamente, prima di mettere un ultimo strato di patate. Ancora sale, pepe e olio a cadere sopra di esse, prima di chiudere con del pangrattato a piacere e con il prezzemolo tritato.

Il tortino è pronto per il forno. Questo deve essere ben caldo, a una temperatura di 250 gradi. Inseriamo e lasciamo andare così per 5 minuti. Quindi, scendiamo a 130 e cuociamo per una quarantina di minuti circa.

Torta salata o secondo piatto completo e nutriente, questo connubio tra patate, cipolle, ricotta e mozzarella sarà sicuramente un successo. Sia da consumare caldo e filante che da mangiare tiepido, magari seduti su un prato.

