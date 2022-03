Il carciofo non è una pianta spontanea, ma un ortaggio coltivato. Non ha praticamente odore e il suo sapore è piuttosto amaro. Nonostante questo, è molto consumato anche per le sue notevoli proprietà nutritive. Nell’antichità, soprattutto in Egitto, era utilizzato come pianta medicinale. Ancora oggi si possono trovare determinati farmaci che ne sfruttano le sostanze. In particolare, quelli che riguardano il fegato. Le foglie dei carciofi, infatti, hanno degli effetti benefici contro i problemi epatici.

In cucina viaggiano benissimo da soli, ma non disdegnano di essere abbinati ad altri alimenti. Nel primo caso, per esempio, abbiamo già descritto tutta la bontà dei carciofi alla giudia, tipica ricetta romana. Non dimentichiamo poi quanto essi siano buoni accompagnati al riso. Oggi, invece, vogliamo proporli abbinati a un altro ortaggio e a un formaggio a pasta filante. Stiamo parlando della patata, tubero per eccellenza amato da grandi e piccini, e della scamorza affumicata, con tutto il suo sapore intenso. Andiamo a vedere subito gli ingredienti di questi carciofi e patate al forno gratinati con scamorza affumicata:

4 patate;

3 carciofi;

1 limone;

mezza cipolla;

1 spicchio di aglio;

una scamorza affumicata;

3 cucchiai di Parmigiano grattugiato;

olio extravergine d’oliva;

salvia;

sale;

pepe.

Carciofi e patate al forno avranno un sapore delizioso e un gusto croccante se gratinati con questo formaggio a pasta filante

Iniziamo pulendo bene i carciofi. Abbiamo già visto come farlo in maniera efficace. Li dividiamo in quattro parte e li metteremo in ammollo con acqua e limone. Poi, proseguiamo sbucciando le patate, che andremo a tagliare a pezzotti. Le metteremo in una bacinella piena d’acqua per qualche minuto, per far perdere loro un po’ di amido.

Intanto che i due ortaggi sono a mollo, prepariamo il soffritto. In una padella mettiamo l’olio extravergine, lo spicchio d’aglio e la mezza cipolla. Lasciamo rosolare per qualche minuto. Il tempo che ci servirà per scolare i carciofi e asciugarli con della carta assorbente, prima di andarli ad aggiungere al soffritto. Subito dopo, faremo lo stesso procedimento per le patate. Uniamo delle foglie di salvia e lasciamo cuocere per una ventina di minuti, girando ogni 3 o 4. Spolveriamo con sale e pepe a metà cottura.

Successivamente, prendiamo una teglia e versiamo dell’olio di oliva con cui ungeremo tutta la superficie. Andiamo a versare le due verdure. Poi tagliamo a dadini la scamorza affumicata. che spargeremo bene sopra ai carciofi e alle patate. Chiudiamo con una spolverata abbondante di Parmigiano grattugiato. Mettiamo nel forno per una decina di minuti a una temperatura di 200 gradi. Ulteriori 3 o 4 minuti con l’effetto grill completeranno l’opera. Servire caldi e fumanti.

Carciofi e patate al forno avranno un sapore intenso e conquisteranno i palati dei nostri commensali. La scamorza affumicata darà alle due verdure un gusto davvero speciale che renderà questo abbinamento davvero molto allettante.