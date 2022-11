Tornano di prepotenza i vestiti di moda negli anni ‘70 ancora pronti a ringiovanire e affascinare

C’erano una volta i meravigliosi anni ‘70, in cui non avevamo le comodità di oggi, ma la vita scorreva anche più serena. Ogni piccola conquista tecnologica sembrava l’ennesimo sbarco sulla luna, a differenza di oggi che tutto sembra scontato. Anni quelli ‘70 di grandi cambiamenti sociali, civili ed economici. L’Italia era nel pieno del boom e si stava ritagliando un posto importante tra i Paesi più sviluppati del Mondo.

Non poteva mancare ovviamente la moda, che anche in quel periodo era fortemente marcata “made in Italy”. Secondo gli esperti, tra corsi e ricorsi storici, ecco che tra autunno inoltrato e inverno, potremmo rispolverare clamorosamente dei capi di vestiario che andavano proprio in quegli anni. Probabilmente non ci riferiamo alla mitica zampa di elefante, ma occhio alle improvvise sorprese delle prossime settimane. Attenzione che ci sono anche dei meravigliosi mercatini in cui potremmo ancora trovare abiti particolari dell’epoca.

Un accessorio che ha fatto davvero la storia del look

La cintura è probabilmente uno di quegli accessori più sottovalutati, ma importanti del nostro vestiario. Sicuramente più utilizzata dagli uomini, che spesso la abbinano alle scarpe, alla cravatta e addirittura alla montatura degli occhiali. Per quanto riguarda invece il look femminile, ecco ritornare prepotentemente in voga la cintura con i brillantini. Un vero e proprio must degli anni ‘70, clamorosamente riscoperta oggi e pronta a fare squadra con orecchini, anelli, bracciali e montatura degli occhiali. Non dimentichiamo neppure l’importanza estetica della cintura, in grado di cambiare e non di poco l’aspetto dei fianchi

Tornano di prepotenza i vestiti di moda negli anni ‘70 e capaci di cambiare il nostro look

Se il jeans a zampa di elefante ha segnato un’epoca, il suo compagno di viaggio preferito era sicuramente la camicia dal colletto gigantesco. Abbiamo ancora tutti negli occhi gli ABBA o i Bee Gees, o tutti i protagonisti della “Febbre del sabato sera”, con quelle camicie dai colletti monumentali. Soprattutto bianche, ma anche panna e crema, pronte a essere indossate sotto qualsiasi tipo di giacca. Occhio che proprio le camicie femminili con il collo più alto potrebbero essere la sorpresa delle prossime settimane. In grado non solo di riportare alla mitica moda degli anni ’70, ma anche di donare un look più giovanile e sbarazzino. Tornano di prepotenza i vestiti di moda negli anni ‘70 ancora pronti a ringiovanire e affascinare come non mai. Nella speranza che magari il nostro segno zodiacale sia anche protagonista non solo nella moda, ma anche nella vita.