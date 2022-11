Come non far uscire il cane dal cancello con 5 metodi infallibili per tenerlo al sicuro

Un compagno assolutamente fedele per l’uomo è il cane. I cani sono la maggioranza degli animali domestici presenti in Italia, seguiti subito dopo dai gatti. Sono animali in grado di dare molto affetto e di essere leali verso le persone che lo accudiscono e lo trattano bene.

Ha bisogno di un po’ più di attenzioni rispetto ad altri animali e potrebbe aver bisogno di imparare tante più cose. Ad esempio, deve imparare a fare i suoi bisogni fuori casa se è ancora un cucciolo. Così come deve imparare ad ascoltare le persone che lo circondano.

Infatti, spesso, il suo carattere giocherellone, curioso e vivace potrebbe metterlo in pericolo. Soprattutto, se prende l’abitudine di uscire dal suo spazio sicuro. Quindi, come non far uscire il cane dal cancello per la sua sicurezza?

Molte persone tengono il cane all’aperto in giardino con appositi spazi per ripararlo dalle intemperie. Molti, invece, lo tengono sempre in casa, oppure un po’ fuori e un po’ in casa. Se non si vuole farlo uscire così facilmente in strada, ci sono alcuni metodi molto utili.

Come non far uscire il cane dal cancello per la sua sicurezza

Ci sono diversi motivi per cui l’amico pelosetto può voler uscire di corsa dal giardino e dal cancello. Può essere il suo istinto quando è in calore, può essere un istinto di caccia a guidarlo o semplicemente può aver visto un gatto o qualcosa che ha rapito la sua attenzione.

Spesso, gli animali escono per seguire le persone e non rimanere da soli. Insomma, è necessario capire il proprio cane e individuare le cause dei suoi comportamenti per poter agire al meglio. Insegnare al cane alcune cose è importante per la sua sicurezza.

Per non farlo uscire, ad esempio, ecco che cosa potremmo fare:

non rimproverarlo, ma avviare un addestramento: con i rimproveri lui capirà di non dover uscire solo alla presenza della persona e ne approfitterà tutte le volte che sarà da solo;

tenere il cancello aperto e intrattenerlo nel gioco: in questo modo non assocerà il cancello aperto con l’invito ad uscire o a scappare;

determinare una linea da non superare: con l’esercizio capirà che anche con il cancello aperto lui non deve superare questa linea;

insegnargli un segnale: sarebbe il segnale del “puoi andare” o “via libera”, che deve essere diverso dall’azione di aprire il cancello;

ricompensarlo quando ascolta: dare premi quando fa la cosa giusta è un ottimo insegnamento per un cane.

Non c’è per tutti un’unica via di addestramento o di insegnamento. Molto dipende dal carattere del cane, dalla sua età e da una serie di altri fattori. Pian piano, però, in questo modo si può tenerlo al sicuro.

Come si fa ad addestrarlo?

In genere, tutti possono addestrare un minimo il proprio amico a quattro zampe, soprattutto se è ancora un cucciolo. Basta seguire dei momenti dedicati all’insegnamento in modo periodico, continuativo e abituarlo a questa routine.

Si può educare anche un cane adulto con molta pazienza. Se si è in difficoltà, bisogna affidarsi ad un corso o ad un professionista.