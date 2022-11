La debolezza del titolo SeSa già evidenziata in un precedente articolo scritto un mese fa è continuata. Come si vede dal grafico, infatti, fermo restando il solido supporto in area 103 euro, per il resto le quotazioni si sono mosse all’interno di un canale laterale il cui livello superiore si può indicare grossolanamente in area 120 euro. Questa fase laterale ha fatto si che le medie riportate sul grafico dei prezzi abbiano incrociato con una frequenza molto rapida rendendo praticamente impossibile il loro utilizzo per capire la tendenza in corso.

Come vanno i titoli dell’innovazione tecnologica sul Ftse Mib? Per chi fosse interessato al titolo, quindi, l’approccio migliore potrebbe essere quello di avere pazienza e aspettare un chiarimento su quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri.

Intanto la società continua a espandersi mediamente l’acquisizione di aziende. Ad esempio, circa due settimane fa SeSa ha siglato un accordo per l’acquisizione della maggioranza di Mediamente Consulting, società di cui possedeva già una partecipazione pari al 20%, rafforzando così le proprie competenze nel settore delle soluzioni di Data Science e di analisi e gestione dei dati.

In termini di performance l’ultimo anno non è stato molto positivo per il titolo. Ha perso, infatti, oltre il 30% facendo meglio solo di Esprinet. Per il resto presenta un beta inferiore a 1 e più basso rispetto ai suoi competitor. Ciò vuol dire che l titolo tenderà a replicare, in media, i movimenti dell’indice ma con un’ampiezza minore.

Per quel che riguarda la situazione finanziaria, invece, SeSa presenta i dati migliori. Non deve, quindi, sorprendere la sua politica di espandersi mediamente acquisizione di società esterne.

La valutazione del titolo sulla base dei multipli di mercato

Fatta eccezione per il Price to Book ratio, sia il rapporto tra prezzo e utili che il rapporto tra prezzo e fatturato restituiscono un titolo leggermente sottovalutato. Parliamo al massimo di un 10%.

Gli analisti che coprono il titolo sono più ottimisti. Hanno, infatti, un consenso medio, come riportato su riviste specializzate, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. Inoltre la dispersione tra le diverse raccomandazioni è pari a circa il 12%.

Secondo il fair value, invece, le quotazioni di SeSa sono sopravvalutate di oltre il 30%.

Le quotazioni di SeSa alla chiusura della seduta del 29 novembre

Le quotazioni di SeSa (MIL:SES) hanno chiuso la seduta del 29 novembre a quota 117,9 euro, in rialzo dello 0,68% rispetto alla seduta precedente.