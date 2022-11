Inizio anno da urlo per il Sagittario e altri 2 segni travolti da denaro e fortuna

È pur vero che il 2022 non è ancora finito ma gli appassionati dell’oroscopo stanno già guardando al nuovo anno. Anche se, in effetti dovremmo guardarci anche da quello che accade in queste ore per le bizze delle stelle. E le previsioni per l’inizio dell’anno nuovo sembrano molto promettenti per 3 segni che andremo a vedere a breve. Innanzitutto, il mese di gennaio sarà quello del Sagittario. Ma non solo, perché grazie alle influenze positive dei pianeti e ai loro incroci, ci saranno altri 2 segni che partiranno nel nuovo anno col piede giusto.

Quante energie e quanta euforia per l’Acquario

Uno dei 3 segni che partirà alla grandissima nel nuovo anno è quello dell’Acquario. Accantonando per un po’ quello che invece è stato 1 dei protagonisti dell’anno che sta finendo. Tantissima energia che potrebbe portare a dei cambiamenti davvero molto interessanti. In amore c’è spazio sia per le emozioni nelle coppie affiatate, sia per chi sta cercando l’anima gemella. Attenzione che Giove coprirà letteralmente di fortuna questo segno, portando in dote soldi e fortuna. Bisognerà invece guardarsi dal pianeta Marte, che potrebbe mettere qualche bastone tra le ruote all’Acquario. Ma non c’è da preoccuparsi perché tra le energie positive e la fortuna, la strada verso il successo rimarrà libera.

Inizio anno da urlo per il Sagittario e altri 2 segni travolti dall’amore e dalla buona sorte

Alla pari dell’Acquario anche il Sagittario partirà nel nuovo anno con uno sprint degno di un centometrista. Sagittario che sarà addirittura più fortunato dell’Acquario, con la presenza sempre di Giove in grado di bagnare d’oro questo segno. Molto buona la situazione amorosa anche grazie all’appoggio di Venere, ma anche di Saturno. Energia e temperamento saranno così spiccati e forti da spazzare via qualsiasi tipo di ostacolo. L’unica cosa a cui bisognerà fare attenzione è il rischio di sentirsi invincibili. In campo finanziario, nonostante la fortuna sia dietro l’angolo, non bisognerà assolutamente abusarne. Proprio a causa di eventuali manie di grandezza potremmo mettere a rischio il capitale finanziario familiare.

Marte e Giove appoggiano incondizionatamente i Gemelli

Inizio anno da urlo per il Sagittario e altri 2 segni travolti da denaro e fortuna, tra cui i Gemelli. Anche per questo segno, la coppia Marte e Giove prospetta un appoggio incondizionato per tutto il mese di gennaio. C’è voglia di cambiamento e le stelle sembrano ben disposte a concedere qualche occasione in più rispetto all’anno precedente. Molto buone anche le sensazioni e le emozioni in campo affettivo, dove Venere al fianco dei Gemelli, donerà serenità e stabilità. Attenzione solo alla parte centrale del mese, in cui l’umore potrebbe cambiare, anche a causa di qualche litigio familiare e con gli amici. Ma nella seconda parte del mese si prospetta un periodo letteralmente dorato per questo segno, travolto dalla fortuna e dal denaro.