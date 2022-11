Finalmente sono tornati a pieno regime i mercatini di Natale. Abbiamo atteso questo momento per due lunghi anni e finalmente è giunta l’ora di tornare a respirare l’aria delle feste natalizie. Magari il budget non sarà più quello degli anni scorsi, perché dobbiamo fare fronte agli aumenti, ma l’atmosfera rimane sempre quella bellissima. E magari proprio risparmiando sulla spesa settimanale, scegliendo i supermercati giusti, potremmo poi permetterci qualche spesa in più ai mercatini. Ce ne sono di bellissimi in tutta Italia, ma sicuramente tra quelli più conosciuti e visitati ecco le location del Trentino-Alto Adige. Trento e Bolzano tra i mercatini di Natale più belli ma la scoperta più sorprendente ci aspetta tra luci e colori in paesini altrettanto belli e a pochi chilometri.

Nel centro storico medievale di Brunico

Saliamo ulteriormente verso Nord, direzione confine austriaco, e ci imbattiamo nella bellissima Brunico. Località meravigliosa in tutte le stagioni dell’anno, splendida d’inverno con la neve e i mercatini e piacevolmente fresca d’estate quando in pianura si muore dal caldo. Siamo in Val Pusteria, zona di mele, ottimo vino e strudel, nel comprensorio di Plan De Corones. Un piccolo paradiso per tutti gli amanti dello sci e degli sport invernali. Ma qui dal 25 novembre al giorno dell’Epifania, avremo la possibilità di ammirare un mercatino vivacissimo, con tanti prodotti artigianali. Gli amanti dello shopping a km zero, si delizieranno per la miriade di prodotti alimentari e non solo, ma anche biologici. Tra profumi inebrianti, colori e luci, suoni e dialetti, tranne il 25 dicembre, il mercatino di Brunico aspetta a braccia aperte i suoi visitatori.

Trento e Bolzano tra i mercatini di Natale più belli ma la scoperta più sorprendente ci aspetta tra luci e colori

Sempre a Nord e sempre più tra le Alpi, ecco Bressanone, pronta ad accogliere il turista tra i suoi eccezionali prodotti enogastronomici. Siamo all’interno della Valle Isarco, ambiente eccezionalmente affascinante sia d’estate che d’inverno. Qui il profumo del vin brulé, dei canederli in brodo, ma anche dello strudel e del krapfen è pronto a colpire il visitatore. Molto carino il mercatino natalizio artigianale locale, che offre prodotti alimentari, ma anche artigianato del legno e del settore tessile. Altrettanto bella l’atmosfera che regalano le varie orchestre musicali, in un tripudio di luci e colori che ricorderemo per sempre. Se siamo alla ricerca di qualche meta davvero particolare, ecco 3 paesini italiani molto amati dai turisti internazionali.