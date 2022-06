Prima di entrare nel merito degli abiti che spopoleranno nelle prossime settimane, ricordiamo come quest’estate le curve avranno ancora il loro perché. Nonostante influencer, attrici e modelle con fianchi e vita ai minimi, le curve saranno ancora protagoniste. Come saranno protagonisti, sempre sull’onda del web e delle sfilate, questi tre capi, particolarmente indicati per le serate in compagnia. I bookmakers della moda avevano già anticipato a primavera che sarebbe stata un’estate particolarmente colorata. Pronostico decisamente confermato e addirittura portato alla ribalta anche nella notte degli Oscar. Oltre al trionfo dei colori e delle paillettes, ecco che il fascino femminile andrà alla ricerca di qualcosa di diverso.

L’arancione è il colore del momento

Secondo un prestigioso sito americano che si occupa di moda, ma anche di cinema e di spettacolo, l’arancione sarebbe il colore preferito dalle star americane in questo 2022. Addirittura, 1 vip su 5 avrebbe dichiarato di portare spesso camicie e gonne di questo colore. Approfittando della luce e della positività dell’arancione, per spezzarlo con altri colori e con altri tessuti. Una moda questa, di spezzare, che sta spopolando non solo a livello tradizionale tra gli uomini, ma anche tanto tra le donne. A livello puramente statistico, gli abiti in arancione avrebbero segnato un incremento delle vendite americane di quasi il 20%.

Tanto colore e molta fantasia in questi 3 capi femminili che spopoleranno nelle prossime settimane seguendo la moda del web e snellendo le forme

C’è anche un ritorno di fiamma tra i capi in cima alla classifica dell’estate 2022. Negli spensierati anni ’90 andava tantissimo il sexy top, che veniva allacciato dietro al collo e lungo la schiena. Un capo ripreso in tantissime scene cinematografiche e che aveva veramente segnato un’epoca sexy. Quest’anno rientra con prepotenza, portando geometria, ma anche originalità e voglia di cambiare un look tradizionale. Per mostrare la bellezza di qualsiasi tipo di corpo, abbinando magari delle collane che sappiano completare il fascino del décolleté.

Un vero e proprio boom sul web

Tanto colore e molta fantasia in questi 3 capi femminili, concludendo col sandalo imbottito. Tornando alle statistiche, secondo gli esperti di moda, grazie anche alle vip, ci sarebbe una vera e propria esplosione di ricerca per i sandali imbottiti. Un modo piacevole e comodo di camminare, unendo però una versatilità molto femminile. Addirittura, quasi il 50% delle donne e ragazze americane avrebbero cercato sul web i modelli più alla moda dei cosiddetti “padded sandals”. Un sandalo alto e aperto in grado anche di allungare la caviglia e snellire la gamba, per un look ancora più sexy.

