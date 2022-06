Le superfici degli ambienti esterni, come verande, tetti, davanzali, muri e così via, sono sempre minacciate da agenti di varia natura. Abbiamo, ad esempio, gli agenti atmosferici, come pioggia e vento, che portano polvere e detriti di ogni genere. Ma ci sono anche muffe, alghe e smog che, con la loro azione, hanno un grosso impatto sulla pulizia delle superfici esterne.

A questi agenti andrebbero anche aggiunti gli uccelli, come ad esempio i piccioni. Essi, con i loro escrementi, infatti, potrebbero creare molti problemi, non soltanto a livello estetico e di tenuta delle superfici, ma anche di sicurezza e salute. Infatti, come vedremo nelle prossime righe, gli escrementi sono molto pericolosi e andrebbero rimossi il prima possibile per evitare pesanti conseguenze.

Ecco come pulire efficacemente balconi, davanzali e terrazzi eliminando gli escrementi di piccione e senza rovinare le superfici

Gli escrementi dei piccioni, come abbiamo anticipato, sono molto pericolosi. Al loro interno, infatti, si annidano numerosi agenti patogeni e batteri che potrebbero provocare diverse malattie. Tra queste rientrano, ad esempio, la salmonellosi e la criptococcosi, che potrebbero trasmettersi per contatto e per via aerea. Inoltre, le feci di piccione sono anche dannose per le superfici esterne. Esse, infatti, contengono acido nitrico, che sarebbe in grado di corrodere diversi materiali, come marmo, ferro, alluminio e così via. Per questi motivi, è importante agire con una certa prontezza ed eliminare gli escrementi in maniera sicura ed efficace, evitando così che i tetti diventino anche il covo di blatte e scarafaggi.

Diverse soluzioni in base ai materiali

Per materiali delicati e molto sensibili all’acidità degli escrementi, come il marmo, bisogna prestare molta attenzione ed utilizzare i prodotti giusti. Uno dei più efficaci, ad esempio, è l’acido ossalico che, utilizzato insieme ad una levigatrice (in maniera molto blanda), elimina le macchie e lucida il marmo. Prima di effettuare queste operazioni, però, è fondamentale indossare guanti, mascherina e occhiali protettivi. Tuttavia, in ogni caso, si consiglia di contattare una ditta specializzata prima di usare questo prodotto.

In alternativa, si potrebbe anche realizzare una soluzione di acqua calda e sapone di Marsiglia e agire, molto delicatamente, con una spazzola. Se con questo rimedio dovessero rimanere residui ed aloni, possiamo applicare del dentifricio sulla superficie e sfregare energicamente con uno straccio umido. Per le altre superfici, invece, potremmo preparare una miscela con 50 g di cenere, mezzo litro d’acqua e un cucchiaio di detersivo per i piatti. Una volta spruzzata sulle superfici, basterà lasciare agire per qualche minuto e ripassare con una semplice spugna. Quindi, ecco come pulire efficacemente balconi, davanzali e altre superfici esterne, anche con rimedi semplici e alla portata di tutti.

