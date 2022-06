La prima, vera e intera settimana di giugno è appena cominciata. Dopo il weekend, che potrebbe essere stato particolarmente lungo, si riprende in mano la propria vita, o l’agenda, e ci si rituffa nel traffico degli impegni. Tra una fermata e l’altra potremmo recuperare un’altra consuetudine e cioè la lettura dell’oroscopo, per sapere se incontreremo code o se potremo ingranare la quinta.

In particolare, per questa settimana dal 6 al 12 giugno i suoi pronostici sembrerebbero tinti di nero, adombrati da un evento di grossa portata. Dal 4 giugno, infatti, Saturno ha intrapreso un moto retrogrado, che continuerà fino al 22 ottobre. Questo suo apparente andare in dietro ha scombussolato tutto lo zodiaco e continuerà a farlo anche durante questo lunedì e per i prossimi sei giorni.

Astrologicamente parlando, questo pianeta in posizione retrograda è come se si prendesse una pausa di riflessione, privandoci di capacità di concentrazione e volontà. Inoltre, disseminerebbe la strada di grosse responsabilità, accompagnate da ritardi, risentimenti e da obiettivi che appaiono come montagne insormontabili.

Tuttavia, nonostante si preannunciasse una settimana sottosopra per tutto lo zodiaco, alcuni segni sembrerebbero destinati a trionfare grazie anche all’aiutino di qualche portentoso amuleto.

Un segno fortunato da mesi

Protagonista indiscusso dell’oroscopo da inizio anno e conquistatore di ogni bene, l’Ariete continua ad essere una vera star fortunata. Impugnando una pietra rossa simile al rubino, amuleto prezioso per questo segno di fuoco, l’Ariete potrebbe riuscire a superare ogni turbamento causato da Saturno.

Anzi, la fortuna potrebbe addirittura sorprenderlo nell’ambito lavorativo con grandi gratificazioni in arrivo e complicità fra colleghi.

Settimana sottosopra per tutto lo zodiaco con Saturno retrogrado ma questi 4 segni avranno tanta fortuna protetti dai loro amuleti

Allo stesso modo, protetta da un ciondolo a forma di rosa o da un quadrifoglio verde, riuscirebbe a cavarsela anche la Bilancia. Questo segno, già rinvigorito dal transito di Marte in Ariete benefico fino all’inizio dell’estate, potrebbe vivere una crescita dal punto di vista economico.

Questo, infatti, potrebbe essere il momento giusto per ottenere una promozione particolarmente remunerativa oppure per investire o scommettere su qualche progetto imprenditoriale. Inoltre, a uscire vittorioso dalle insidie di Saturno retrogrado sarebbe il Toro, aiutato da una piccola monetina in rame da tenere sempre con sé.

Questo metallo, infatti, sembrerebbe un vero e proprio portafortuna e potrebbe attirare la buona sorte soprattutto in ambito amoroso. Infatti, si prospetterebbe una settimana molto passionale e sentimentale, favorita anche dalla congiunzione di Venere e Mercurio.

Per finire, riuscirebbe a trionfare anche il Cancro, indossando un talismano fatto di perle e ciondoli a forma di Luna. Per questo segno d’Aria si prospetterebbero strepitosi incontri che potrebbero portare a chiudere nuovi affari o a trovare l’anima gemella.

Lettura consigliata

Non c’è oroscopo che tenga per questi 6 segni che sono sempre i più energici e frizzanti dello zodiaco