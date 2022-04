Tra sabot e infradito spuntano a sorpresa i sandali protagonisti dell’estate 2022 dal tocco vintage che potremmo avere clamorosamente ancora nelle nostre scarpiere

Corsi e ricorsi della moda, come si suole dire, che ama tornare al passato, anzi al vintage, e riproporre capi di successo, con un tocco innovativo. Lo abbiamo appena visto in questo articolo dedicato ai costumi mare da donna dell’estate 2022. Nonostante il pronostico contrario di qualche guru della moda, le nostre meravigliose donne potrebbero tornare a indossare un’icona del passato. Così come sta accadendo con alcuni tagli e sfumature di capelli, che riportano alle meravigliose dive di Hollywood di un tempo. Attenzione che anche per la prossima estate, il tradizionale sandalo, potrebbe riservarci delle incredibili sorprese. Con un graditissimo ritorno, tra sabot e infradito, ritoccato sapientemente per la moda attuale, ma che potremmo addirittura conservare gelosamente nelle nostre scarpiere.

Tra infradito col tacco e sandaletti con i laccetti

Qualche influencer si era già lanciata nel pronostico di quale avrebbe potuto essere il sandalo di tendenza dell’estate 2022. Sul podio i bookmakers avevano messo:

un particolarissimo infradito dotato di tacco;

un sandaletto dotato di laccetto, come andava nei mitici anni ’90.

Eppure, non sembrerebbero essere questi i sandali più “fashion dei prossimi mesi”, soppiantati da un clamoroso ritorno al vintage.

Tra sabot e infradito sputano a sorpresa i sandali protagonisti dell’estate 2022 dal tocco vintage che potremmo avere clamorosamente ancora nelle nostre scarpiere

Era appena finita la Seconda guerra mondiale quando in Francia cominciarono a comparire i primi sandaletti granchio. Realizzati in plastica e gomma, sembravano allora una bestemmia per l’utilizzo di materiale che sembrava una vera e propria eresia per la moda. Ma fu talmente incredibile il successo, sia nella moda che tra la gente comune, che vennero prodotti e riprodotti anche nella versione in pelle. Diventati un vero e proprio mito tra i bambini in tutti i loro colori, che riempivano le nostre spiagge. Eppure, con molto coraggio e tanta fantasia, ecco che i sandali granchio si propongono, con qualche rivisitazione in chiave moderna anche per la donna fashion dell’estate 2022. Ecco spuntare a sorpresa un modello che si avvicina al secolo di storia, ma non lo dimostra affatto. Della serie: quando il passato ritorna con successo, riportando alla memoria la nostra gioventù spensierata.

Lettura consigliata

Non solo caschetti lisci tra i tagli più in voga a primavera ma anche un look amatissimo tra le dive Hollywoodiane e che ringiovanisce alla grande