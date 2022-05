C’erano una volta le dive mediterranee. Dalla splendida Lollo alla sexy Sofia Loren. Da Marilyn a Liz Taylor. Un trionfo di fascino e bellezza, charme e desiderio per gli uomini di tutto il Mondo. Allora non c’erano i poster da appendere in camera, ma i fans avrebbero tifato per le curve. Non parliamo di Ferrari o di Mercedes e Red Bull. Curve della donna e non del circuito di Formula 1. Oggi le curve vanno ancora, ma soprattutto tra le mura di casa, perché le influencer puntano molto sul filiforme.

Per fortuna ci sono esempi come Wanda Nara Icardi che propongono al pubblico la bellezza di un seno prosperoso e di un fisico con le curve al posto giusto. E, tra gli esperti, c’è chi punta forte su un ritorno di fiamma delle “curvy”, come le chiamano in America. Con qualche suggerimento come quelli che giriamo oggi alle nostre Lettrici. Basta con vestiti e abitini taglia 38 e avanti con questi suggerimenti, dettati anche dalle dive e dalle modelle emergenti della moda internazionale.

Il ritorno dell’abbondanza anche sulle passerelle

Se non la conosciamo, segniamoci questo nome: Precious Lee.

È la modella americana del momento, che tutte le grandi aziende di moda si contendono a suon di contratti milionari. Lei è la “curvy” del momento. Andando sul suo profilo Instagram e su quelli tradizionali dei fans, la troveremo sfilare in abiti e lingerie abbondanti. Soprattutto sfatando il tabù del nero che snellisce. Andando incontro poi all’estate, vestire di nero equivale a rischiare una sincope. Ecco allora che Precious, di nome e di fatto, indica la via del colore anche per le signore in carne.

Basta con vestiti e abitini taglia 38 perché l’estate vedrà il trionfo delle curve e questi 3 segreti per affascinare e sorprendere

Possiamo vestire chiaro anche se le nostre linee sono abbondanti, e per fortuna ci sono molti stilisti che stanno battendo questa strada. Un’altra stella dalle curve prosperose è la famosissima Kim Kardashian, e si mostra sempre al Mondo con dei completini grigio perla, bianco, dorato e blu, rosa e nero. Il nero, usato soprattutto sul seno, per mostrare e non mostrare una delle parti più sexy della donna.

Attenzione che di pari passo all’utilizzo di colori comunque vivaci, le modelle “curvy” stanno mostrando degli abiti personalizzati con le stampe. Delle fantasie a nostro piacere, magari non troppo apparenti, su delle combinazioni vivaci di colori, con delle stampe che indichino la nostra personalità. Un modo tutto nostro per sentirci belle, a nostro agio e smetterla col tabù del chilo di troppo.

