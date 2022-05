La primavera sancisce una nuova fase per ciò che concerne frutta e verdura e non si può fare a meno di pregustare piatti amatissimi.

Melanzane e zucchine sono le padrone di casa quando si tratta di verdure da grigliare in occasione di pranzi e cene in compagnia.

I finocchi, che in inverno sono buonissimi cotti al forno e gratinati con cuore filante, diventano adesso la nota croccante di fantasiose insalate.

Le carote, colorate amiche della vista, si prestano a tantissime ricette, tra cui spicca per originalità questo hummus, perfetto per aperitivi casalinghi.

Che dire, poi, degli asparagi, che con il loro gusto così raffinato danno un tono altrettanto chic a primi e secondi piatti.

Abbinati alla Fontina danno vita ad una pasta strepitosamente golosa, ma possono anche diventare l’ingrediente principe di polpette vegetariane.

Tuttavia, la prima combinazione che viene in mente pensando agli asparagi è sicuramente quella con le uova.

Un piatto unico e semplicissimo, perfetto per chi deve imbastire la cena all’ultimo minuto.

In effetti, tanti mangiano le uova con gli asparagi, ma pochi sanno come abbinarli cucinandoli in modo ancora più goloso e sfizioso.

Anziché fare le uova strapazzate, all’occhio di bue o in camicia, si potrebbe infatti realizzare una facilissima maionese dal gusto piccante.

Un modo diverso di reinterpretare un piatto iconico e dargli ancora più sprint, senza comunque stravolgerne gli ingredienti principali.

In particolare, per questa preparazione, ci occorreranno:

1 kg di asparagi;

1 uovo intero e 1 tuorlo;

200 g di olio di semi;

il succo di ½ limone o due cucchiai di aceto bianco;

1 cucchiaino di senape;

3 cetrioli in agrodolce;

sale e pepe q.b.

Tanti mangiano le uova con gli asparagi ma pochi sanno come abbinarli in modo ancora più goloso e sfizioso

Dopo aver lavato gli asparagi, ripuliamoli sia della parte più dura del gambo che dei filamenti fibrosi più esterni, quindi facciamoli cuocere al vapore.

Nel mentre, dedichiamoci alla maionese frullando per circa 30-40 secondi alla massima velocità tutti gli ingredienti sopra riportati, eccetto i cetrioli, da aggiungere all’ultimo.

Non resta ora altro da fare se non disporre gli asparagi su un piatto da portata, corredato di ciotoline in cui inserire la salsa appena preparata.

