Anziché cucinare gli asparagi con le uova o gratinati al forno, usiamoli per queste deliziose polpette filanti di riciclo

L’arrivo della primavera in natura non si traduce solo in vegetazione più rigogliosa e colorata o in un cielo più limpido e soleggiato.

Tornano protagonisti nuovi frutti e ortaggi di stagione tra cui è impossibile non citare carote, barbabietole, taccole o asparagi.

Proprio questi ultimi risultano generalmente molto apprezzati e si contraddistinguono per apportare svariati benefici al nostro organismo.

Non si limitano a stimolare la diuresi ma, grazie al contenuto di fibre, favoriscono sia un corretto transito intestinale che un regolare livello di colesterolo.

Inoltre, trovano tantissime applicazioni in cucina, adeguandosi a ricette di diverso taglio, dagli antipasti ai secondi piatti, passando per i primi.

Quello che, però, pochi sanno è che anziché cucinare gli asparagi con le uova o gratinati, si potrebbero impiegare in preparazioni ancora più sfiziose.

Il tutto senza che risultino compromesse la facilità e la velocità d’esecuzione, fattori fondamentali soprattutto quando bisogna imbastire pranzo o cena all’ultimo minuto.

Polpette croccanti

Si tratta di un’alternativa vegetariana alle classiche palline di carne, caratterizzata comunque da un gusto avvolgente e sostanzioso.

Siccome poi le polpette sono come le patatine, perché una tira l’altra, questa ricetta potrebbe essere d’aiuto per far assaggiare una nuova verdura ai bambini.

Ulteriore aspetto positivo della preparazione riguarda l’impasto, che prevede l’aggiunta della mollica di pane, spesso scartata e dunque sprecata.

Non resta che scoprire gli ingredienti di queste deliziose polpettine, ovvero:

1 kg di asparagi;

4 uova;

pangrattato;

40 g di formaggio grattugiato;

farina;

1 tazza di mollica di pane;

½ bicchiere di latte;

olio, sale e pepe

Dopo aver lavato e sbollentato gli asparagi per circa 15 minuti in acqua salata, scoliamoli e tagliamo le punte, mettendole da parte.

Procediamo frullando i gambi, a cui andremo ad amalgamare due uova intere e un tuorlo, il formaggio grattugiato e la mollica imbevuta di latte.

Una volta aggiustato di sale e pepe, aggiungiamo anche le cime degli asparagi e continuiamo a mescolare per ottenere un composto denso e cremoso.

Qualora lo riscontrassimo eccessivamente morbido e appiccicoso, comunque, potremmo risolvere integrando altro pan grattato o formaggio.

Ricavate palline di dimensioni più o meno simili, passiamole nella farina, nell’uova sbattuto e poi ancora nel pan grattato.

A questo punto, non resta che friggere le nostre polpettine in olio bollente o infornarle a 200° C per 15-20 minuti.