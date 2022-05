Molto spesso non ci si approccia alla dieta nel modo giusto. Ciò poiché si vede questa come un’imposizione a tavola o una privazione di ciò che piace realmente mangiare. E, il pensiero sbagliato, potrebbe portare a commettere errori che riguardano i pasti principali della giornata, tra cui la colazione. Sovente, chi vuole perdere peso pensa che sia utile saltare direttamente la colazione o non mangiare alcuni alimenti, Questi invece potrebbero tranquillamente permanere sul piatto, come la deliziosa marmellata. Cerchiamo di approfondire l’argomento.

L’importanza della colazione

Come sostiene la dott.ssa Manuela Pastore di Humanitas, la giornata dovrebbe incominciare sempre con una colazione sana, utile al fabbisogno energetico dell’organismo, con sulla tavola alimenti ricchi di minerali, fibre e vitamine. Tra questi, oltre a cereali, miele, yogurt, fette biscottate integrali, è citata anche la marmellata, che gustare potrebbe aiutare a prolungare il senso di sazietà, grande aiuto per chi è a dieta e non deve commettere errori sino al pasto successivo, il pranzo.

Non solo, dunque, sarebbe sbagliato pensare di rinunciare alla marmellata a colazione. Ma sarebbe anche peggio pensare di saltare proprio questo pasto. In questo modo, infatti, si arriverebbe a mezzogiorno affamati come lupi e si eccederebbero le porzioni consigliate a pranzo. Saltare la colazione, inoltre, rallenterebbe il metabolismo e, di conseguenza, il dimagrimento desiderato.

3 consigli utili che potrebbero non farci rinunciare alla marmellata a colazione anche se siamo a dieta per perdere peso

Abbiamo capito quanto sia importante una colazione sana e quanto, in questa, sia compresa la marmellata. Non dovremmo quindi rinunciarvi a colazione se siamo a dieta, per eliminare quei kg che abbiamo di troppo sul fisico. Potremmo invece sfruttare 3 consigli utili che ci potrebbero aiutare a non rinunciare alla marmellata. Ma anzi farla diventare un’alleata in più per la nostra perdita di peso.

Il primo suggerimento è quello di scegliere un prodotto senza zuccheri aggiunti o raffinati, certamente più ideale a una dieta mirata alla perdita di peso. Troppi zuccheri ridurrebbero la combustione dei grassi e favorirebbero gli attacchi di fame. Proseguendo sulla linea di questo consiglio, possiamo suggerirne un secondo, con la valutazione di un prodotto come la composta, più ricco di frutta e a basso tenore zuccherino. L’ultimo consiglio è quello di evitare di farcire pane o brioche con la marmellata, ma piuttosto spalmarne un cucchiaio su una fetta biscottata integrale, poiché il contenuto di fibre di quest’ultima aiuterebbe a soddisfare il senso di sazietà. Ovviamente, consigliamo sempre di concordare una dieta bilanciata e adeguata al nostro fabbisogno col nostro medico di fiducia o nutrizionista.

