Veloce ed economico, questo primo piatto da urlo è anche irresistibilmente cremoso ed esalta il sapore degli asparagi

Il meteo di questi ultimi giorni segna un netto dietro-front delle temperature e c’è chi gioisce di non avere ancora archiviato i capi pesanti. Dopo un clima che ha toccato picchi quasi estivi nelle scorse settimane, il freddo e il maltempo attuali stanno già facendo rimpiangere il vecchio piumone. Torniamo a coprirci di più, dunque, e anche a tavola, viste le premesse, potrebbero cambiare le abitudini.

Niente di meglio di una genuina e ricca vellutata di verdure per scaldarsi nelle serate più fredde: un vero e proprio comfort food. Ma senza retrocedere per forza di cose a zuppe e minestroni, possiamo semplicemente puntare su un bel piatto di pasta saporito e fumante.

Tuttavia, anziché preparare la solita pasta al pomodoro, potremmo trovare alternative altrettanto semplici e golose, magari con verdure di stagione. Ad esempio, veloce ed economico, questo primo piatto da urlo ha bisogno di soli tre ingredienti e riesce a esaltare in un attimo il gusto degli asparagi. Non solo: è anche particolarmente cremoso e filante, perfetto per invogliare tutti a sperimentare anche le verdure che piacciono un po’ meno.

Consigliatissima la scelta dei rigatoni tra le varie tipologie di pasta perché con le loro venature trattengono al meglio il condimento, regalando un’esplosione di sapore. Per realizzare questo piatto, ci occorreranno dunque:

320 g di tortiglioni;

600 g di asparagi;

100 g di Fontina;

75 g di latte;

50 g di Parmigiano grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

sale e pepe q.b.

Per prima cosa, cominciamo naturalmente dalla pulizia degli asparagi: dopo averli lavati, procediamo eliminando la parte più dura del gambo. Tutti gli scarti non andranno buttati, ma fatti bollire in un pentolino con 250 g di acqua così da ottenere un brodo saporito per sfumare. Presa, invece, la parte selezionata degli asparagi, tagliamo a rondelle, fatta eccezione per le punte, da dividere a metà nel senso della lunghezza.

Dopo aver messo a bollire l’acqua per la pasta, in una padella antiaderente facciamo rosolare i tocchetti di asparagi con olio e aglio. Di tanto in tanto, sfumiamo con il brodo precedentemente ricavato e, poco prima che siano completamente cotti, aggiustiamo di sale e pepe.

Mentre cuoce la pasta, è tempo di pensare alla fonduta, fatta semplicemente amalgamando a fuoco lento la Fontina a cubetti con il latte. Scoliamo quindi la pasta al dente e trasferiamola nella padella con gli asparagi, versando anche la fonduta e mescolando a dovere.

Spolveriamo con del formaggio grattugiato e, data l’ultima mescolata, serviamo la pasta bella calda e profumata.

