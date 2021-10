Non solo il viso e le mani sono i punti più soggetti all’invecchiamento della pelle. Anche la pelle del collo purtroppo perde di elasticità favorendo la comparsa di rughe e grinze antiestetiche. Queste rughe più o meno profonde possono essere causate da fattori genetici, certo. In altri casi però è possibile correggere o prevenire la comparsa di rughe con dei piccoli gesti quotidiani.

Preservare un bel collo e ridurre la famosa collana di Venere è possibile prendendoci molta cura della nostra pelle. Non basta infatti applicare la crema idratante solo in viso, dovremmo farlo anche sul collo. Magari applicando una crema più specifica che riesca ad agire su queste rughe profonde.

Svelato l’errore che fanno in molte e che dovremmo evitare se vogliamo il collo tonico e levigato

Purtroppo siamo nell’era del “digital aging”, il cosiddetto invecchiamento digitale. Passiamo molto tempo davanti allo schermo di TV, computer e smartphone e questo ci porta ad adottare espressioni del viso corrucciate. Non solo, tendiamo anche ad adottare una postura scorretta che può causare quello che viene chiamato il Tech Neck. Abbiamo approfondito l’argomento in questo precedente articolo “Le rughe da smartphone si possono evitare con questi piccoli trucchi”

L’uso di creme quotidiano è davvero indispensabile per combattere questa “malattia” del nostro tempo. Riparando il collagene danneggiato potremo combattere gli effetti che le onde elettromagnetiche causano alla pelle. Ma perché il collo sembra essere un punto davvero critico per la comparsa di rughe? Perché pieghiamo il collo un’infinità di volte durante la giornata. In più la pelle di questa parte del corpo è molto sottile e tende a disidratarsi con molta facilità.

Quindi diventa indispensabile reidratare la zona del collo e se possibile massaggiarlo quotidianamente. Inoltre anche una buona alimentazione può prevenire la formazione di rughe profonde. Ma anche conoscendo tutte queste nozioni spesso cadiamo in un errore comune. Pensiamo a mangiare e bere bene, all’idratazione e ai massaggi dimenticandoci di un passaggio fondamentale. Per una ottima skin care del collo dovremmo anche ricordarci della detersione.

Cosa fare

Proprio come facciamo per il viso e rimuoviamo smog e make up, andrebbe fatto anche sul collo. Detergiamolo ogni sera con dell’acqua micellare e risciacquiamo. Meglio evitare detergenti schiumogeni però, perché andrebbero a disidratare la cute, cosa che vogliamo evitare. Dopodiché prima di passare alla crema idratante meglio applicare un siero che stimoli la produzione di acido ialuronico.

Quindi, ecco svelato l’errore che fanno in molte e che dovremmo evitare se vogliamo il collo tonico e levigato. Ricordiamoci anche di applicare una crema con protezione solare anche su collo e décolleté.

Approfondimento

Tutti i segreti dell’automassaggio per apparire più giovani e sentirsi sereni