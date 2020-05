Prendersi cura del collo è fondamentale nella skincare quotidiana. Dedichiamo tantissimo tempo a prenderci cura della pelle del viso, ma molto spesso ci dimentichiamo che anche la pelle del collo è soggetta ad invecchiamento. Quali sono gli step per avere un collo liscio e senza rughe? Sole, smog, postura, genetica, età sono le cause principali delle rughe sul collo. Sapevi che proprio la pelle del collo e décolleté è più fragile rispetto a quella del viso? Idratarla, utilizzare i prodotti giusti e trattarla come merita è ancora più importante. Fra poco andremo a descrivere le migliori creme per togliere le rughe dal collo ma prima facciamo qualche premessa.

Mai più rughe? Ecco come

Sieri, oli e soprattutto le creme idratanti viso stendile anche su tutto il collo. Come la pelle del viso, anche quella del collo, ha bisogno dei giusti movimenti. Quindi spalma abbondante crema idratante dal basso verso l’alto. Non dimenticarti di fare anche le parti laterali, salendo fino alle orecchie. L’utilizzo della tecnologia è un nemico pubblico per il collo, in quanto favorisce la formazione di rughe. “Tech neck” è, infatti, l’espressione usata per definire i solchi orizzontali legati alla posizione assunta per leggere email e fare lo scroll sullo smartphone per consultare i social network. Per questo è necessario fare i movimenti sopra spiegati, perché in questo modo si andranno a distendere le pieghe che si creano a causa della postura.

Quali sono le migliori creme per togliere le rughe dal collo?

Le creme migliori sono formulate con un mix di ingredienti come l’acido ialuronico, il collagene, la vitamina C e la vitamina E, che favoriscono la compattezza della pelle, svolgono un’azione antiossidante e intervengono sul rilassamento, offrendo un effetto rimodellante. Il collo è particolarmente vulnerabile, è la parte del corpo che mostra chiaramente i segni dell’età perché in questa zona la cute è piuttosto sottile e delicata. Infatti è alquanto priva di collagene per sostenere la pelle e impedirne i cedimenti. Inoltre sono presenti un minor numero di ghiandole sebacee e questo significa minor produzione di grasso e, dunque, un rischio maggiore di secchezza della pelle.

Approfondimento

Labbra più carnose