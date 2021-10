Sono questi i libri che spopoleranno a novembre e di cui tutti i lettori parleranno con passione

È un momento fertile per il Mondo della letteratura. Il ritorno di grandi eventi, in primis il Salone di Torino, ha riportato un po’ di meritata attenzione sulle fatiche di scrittori e scrittrici. Certo, i libri non sono economici, e un appassionato deve fare delle scelte, o rischia l’eccessivo dimagrimento del portafoglio. In questo articolo, vorremmo fornire qualche utile consiglio per gli acquisti nel prossimo mese. Il libro giusto per noi è già in libreria: basta sapere cosa cercare.

Partiamo con il libro recentemente insignito del prestigioso Premio Strega Europeo. Cronorifugio, dell’autore bulgaro Georgi Gospodinov, ci trasporta in una clinica di Zurigo che si occupa di chi ha perduto la memoria. Ogni piano dell’edificio è dedicato a un diverso decennio del 1900, per facilitare il recupero dei ricordi dei pazienti. Ma presto l’idea di un rifugio nel passato inizia a tentare anche chi problemi di memoria non ne ha. Il libro è edito da Voland. Traduzione di Giuseppe Dell’Agata.

Il ritorno del maestro dei best seller

In uscita il 9 novembre, Per niente al mondo vede il ritorno sugli scaffali di Ken Follett. L’autore de I pilastri della terra si cimenta con un thriller che si snoda tra il Sahara e le grandi capitali. Una grave crisi scuote il pianeta, minacciando di degenerare nel terzo conflitto mondiale.

Per niente al mondo è pubblicato da Mondadori.

Crossroads

È uscito invece per Einaudi, con la traduzione di Silvia Pareschi, Crossroads. In quest’ultima fatica di oltre 600 pagine, Jonathan Franzen, tra gli scrittori più talentuosi del panorama contemporaneo, ci conduce nel cuore profondo dell’America. Siamo all’inizio degli anni Settanta, momento di grandi sconvolgimenti politici e sociali. Il romanzo, primo di una trilogia, segue le vicende di una famiglia, gli Hildebrandt, nel corso del 1971.

Il nuovo capitolo della saga di Gilead

Non inizio, ma prosecuzione di una saga è invece Jack di Marilynne Robinson. Il libro racconta del ritorno a Gilead di Jack, personaggio a lungo atteso dai lettori della scrittrice statunitense. Imperdibile per chi già conosce la Robinson. Per tutti gli altri, l’occasione ideale per recuperare i libri precedenti della serie. Traduzione di Eva Kampmann.

Una nuova indagine nel commissariato di Pizzofalcone

Lasciamo gli Stati Uniti per approdare in Italia. Con la fortunatissima serie dei Bastardi di Pizzofalcone, Maurizio de Giovanni ha conquistato lettori di tutto il Paese. Non solo: la fiction Rai che ne ripercorre le vicende, con protagonista Alessandro Gassman, è diventata un appuntamento fisso per molti telespettatori. Angeli per i Bastardi di Pizzofalcone, edito da Einaudi, appassionerà nuovi e vecchi fan dell’ispettore Lojacono.

Un romanzo originalissimo che ribalta la Storia

Sono questi i libri che spopoleranno a novembre e di cui tutti i lettori parleranno con passione: ce n’è davvero per tutti i gusti. Un romanzo che di sicuro farà molto discutere è l’originalissimo Radici bionde di Bernardine Evaristo. La scrittrice inglese, vincitrice del Booker Prize con Ragazza, donna, altro, in Radici bionde immagina una Storia alternativa in cui a colonizzare il Mondo, macchiandosi della piaga dello schiavismo, sono i neri a danno dei bianchi. Dal 10 novembre in libreria per Sur.