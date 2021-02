La maggior parte delle persone sta piegata a guardare il proprio smartphone per molto tempo. Tanto da far gridare all’allarme dipendenza da smartphone. Ma tra gli effetti negativi c’è anche un problema che nessuno si aspetta. Le rughe sul collo sono aumentate a dismisura. Infatti, sono stati effettuati molti studi sulla dipendenza da smartphone. Che hanno portato gli esperti a diverse conclusioni. La postura che si ha stando tanto tempo allo smartphone causa numerosi problemi. Male alla spalla, mal di testa. E anche la formazione precoce di rughe sul collo.

La sindrome Tech Neck

Viene proprio descritta come una sindrome. Tech Neck, “collo da tecnologia” per tradurlo letteralmente. È stato rilevato che sono soprattutto giovani e donne a soffrirne maggiormente. Ma in cosa consiste? Col passare del tempo tutta la pelle diventa meno elastica e cadente. Per questo si formano rughe in diverse parti del corpo. E lo stesso vale per il collo. Normalmente si presentano delle pieghe solo con l’avanzare dell’età. Invece a causa della posizione che si tiene usando lo smartphone si presentano molto prima. Creando queste pieghe su collo e mento molto antiestetiche.

Le rughe da smartphone si possono evitare con questi piccoli trucchi

Cosa si può fare allora per evitarle? Sicuramente prima di tutto si può fare attenzione alla posizione che si ha mentre si usa lo smartphone. Bisogna cercare sempre di non stare troppo chinati in avanti. Meglio tenere il braccio all’altezza del seno e con il telefono distante dal viso. Come se dovessimo abbracciare qualcuno. Quella è la distanza più adatta. In questo modo non si piegherà il collo in basso, creando queste rughe antiestetiche. E lo stesso vale per il pc. Meglio stare distanti più di 30 centimetri. E avere il pc rialzato così da non dover piegare la testa.

Un altro trucco per evitarle o quantomeno attenuarle è la skin care. Non bisogna mai trascurare il collo quando si applicano le creme. Anche perché il collo, come il viso è sempre esposto alle impurità dell’aria. Meglio detergerlo bene e poi applicare una crema idratante. Questa andrà a mantenere l’elasticità della pelle e ritardare la formazione delle pieghette.

Ed ecco quindi come le rughe da smartphone si possono evitare con questi piccoli trucchi. Se poi le rughe sono molto evidenti si può sempre ricorrere ad un piccolo ritocchino. Bisogna aumentare il collagene, che va stimolato. In questi casi ci si può rivolgere ad un chirurgo estetico. Oppure ad un centro estetico per provare con qualche seduta di radiofrequenza.

