Per fare bella figura ci sono davvero tantissimi metodi e soluzioni. C’è chi punta tutto sull’aspetto fisico, scegliendo magari questa elegante moda recente francese. Altri, invece, presentano un carattere diverso e per fare bella figura tacciono. In alcune situazioni infatti, tacere è la migliore soluzione possibile. Infine, c’è chi ha capito che le relazioni tra le persone passano tutte per intese intellettuali.

Se ci piace oppure no una persona è anche, e soprattutto, per il modo in cui questa pensa. Per pensare bene, bisogna sapersi esprimere bene. Infatti, se non dominiamo il linguaggio, non possiamo dominare le idee.

Se scendiamo ulteriormente in profondità, scopriamo che il linguaggio scritto è la forma più complessa e articolata del pensiero. Quindi, se riusciamo a scrivere bene possiamo conquistare personalmente o professionalmente qualsiasi persona. In particolare, se vogliamo fare bella figura e scrivere bene dobbiamo seguire questi consigli.

Il primo è leggere

Per conoscere le parole giuste da usare in un contesto dobbiamo necessariamente averle già sentite o viste. Leggere non è altro che capire in che modo altre persone, forse più brave di noi, sono riuscite a esprimere un pensiero usando una terminologia corretta.

Non solo le parole contano però, anche il tempo è molto importante. Leggere infatti ci trasmette quell’abilità di capire quando e come strutturare le nostre frasi. La conseguenza logica di tutto ciò riguarda il secondo consiglio che vogliamo dare al Lettore: farsi leggere.

Magari abbiamo già messo in pratica il primo consiglio e passiamo le nostre giornate a leggere. Tuttavia, quando cominciamo a scrivere nessuno legge mai ciò che scriviamo. Se invece proponessimo ad amici e parenti le nostre piccole opere, potrebbero darci suggerimenti interessanti. Ciò che qui conta è l’eterogeneità delle persone: più sono diverse e meglio è per questa questione.

Tornando, invece, alla questione legata al tempo, altro fattore fondamentale per scrivere bene è il ritmo. Se cominciamo a scrivere, ma anche parlare, usando la stessa struttura e le stesse intonazioni, rischiamo seriamente di annoiare pesantemente il Lettore.

Inoltre, pare che l’uso di frasi brevi aiuti il Lettore a restare più concentrato e attento su ciò che scriviamo. Infine, non dobbiamo assolutamente dimenticarci di sintetizzare i nostri pensieri. Se proponiamo un testo con idee chiare, precise e coincise, il Lettore capirà subito che si trova davanti a una persona che usa la ragione e che mette ordine ai pensieri.

