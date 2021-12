I broccoli sono probabilmente i più amati e cucinati tra la famiglia dei cavoli. Rispetto ai cavolfiori emanano meno cattivo odore se bolliti. In più si prestano a tantissime preparazioni gustose e originali.

Ottimi fritti in pastella ma anche come condimento per una pasta veloce con le olive. I broccoli sono anche ricchi di proprietà e antiossidanti. Contengono un buon apporto di vitamina C e grazie alla vitamina K favoriscono una buona coagulabilità del sangue. In più favoriscono anche la salute cardiovascolare grazie al potassio, come afferma l’autorevole Istituto Humanitas.

Svelato il segreto della nonna per far rimanere verdi i broccoli bolliti e non è il ghiaccio

Il problema fondamentale quando li prepariamo bolliti è che in poco tempo perdono il loro verde brillante. Tendono subito ad ingiallirsi e a diventare di un colore verde spento che poco ci sembra allettante. In fondo anche l’occhio vuole la sua parte quando scegliamo cosa mangiare.

Il metodo più diffuso per evitare che il verde si spenga è trasferirli in una ciotola con il ghiaccio. Lo abbiamo visto fare a tanti chef su tutti gli schermi di programmi da cucina. Ma difficilmente quando li prepariamo per un pranzo tranquillo in famiglia utilizziamo questo stratagemma. Il tempo è sempre poco e lavare un’altra ciotola in più non è il massimo.

Ecco, quindi, che anche in questo caso ci vengono in aiuto i trucchi della nonna. Abbiamo già visto come dire addio alla puzza di fritto in casa che impregna capelli e vestiti con questa spezia. Un trucco davvero utile soprattutto in questo periodo di festa in cui le fritture abbondano. Ora vedremo come un semplice accorgimento potrà preservare il colore brillante dei nostri broccoli.

Perché perdono brillantezza

Il motivo è legato alla clorofilla. Con la cottura in acqua e con il calore questa si trasforma a livello molecolare e perde l’aspetto brillante. Per ovviare al problema può venirci in aiuto il sale da cucina. Infatti l’ideale è bollire i broccoli in acqua salata, ma non salarla da fredda.

Mettiamo sul fornello la pentola con acqua fredda e i nostri broccoli. Raggiunto il bollore ci vorranno circa 7 minuti per una cottura morbida e deliziosa. Per evitare che i broccoli assorbano troppa acqua salata e siano meno salutari ecco che fare. Aggiungiamo il sale solo a metà cottura, circa dopo 3 minuti dal bollore.

Questo stratagemma permette di preservare il colore verde brillante dei broccoli senza che diventino salati. In più ricordiamoci di bloccare subito la cottura una volta scolati dell’acqua. Basterà passarli sotto l’acqua fredda corrente per un minuto e via. Avremo broccoli verdi, dall’aspetto invitante e non salati.

Insomma, abbiamo svelato il segreto della nonna per far rimanere verdi i broccoli bolliti e non è il ghiaccio. Ecco un modo veloce per avere broccoli brillanti e pronti da gustare, magari con dei bocconcini di pollo al curry.

