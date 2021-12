I nutrizionisti consigliano sempre di variare l’alimentazione in modo da apportare tutte le sostanze di cui abbiamo bisogno. Può capitare, però, di mangiare di corsa qualcosa al bar, oppure di non aver voglia di stare ai fornelli e ordinare una pizza o del fast food da ricevere comodamente a casa. Inoltre, potremmo non sapere con certezza come orientarci nell’alimentazione utile al nostro fabbisogno. È davvero importante farci consigliare dal medico o da un nutrizionista, specialmente in caso di intolleranze, allergie e patologie. La salute si mantiene anche attraverso il cibo. Per quanto riguarda, ad esempio, l’anemia, è molto diffusa e comporta dei malesseri da non sottovalutare.

Non è la solita pasta al forno questo squisito piatto unico ricco di ferro e vitamina B12 per contrastare l’anemia

Anche nel caso di soggetti anemici, la scelta di alimenti adatti è molto importante. Da non sottovalutare, però, il giusto abbinamento. Innanzitutto è importante scegliere e variare durante la settimana i cibi ricchi di ferro, ma mangiare anche quelli con vitamina C e B12 e anche contenenti acido folico, che ne facilitano l’assimilazione. Non solo carni, ma anche verdure, frutta e legumi, quindi, potrebbero davvero fare la differenza e aiutarci a combattere la carenza di ferro, contrastando l’anemia e la stanchezza che a volte ne deriva. Potremmo anche includere uova e del pesce. Ecco un’ottima idea per un piatto unico ricco di ferro, vitamina B12, proteine e fibre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Piatto unico con branzino e riso Venere

Ingredienti per 4 persone:

4 filetti di branzino;

250 g di riso Venere;

500 g di spinaci;

qualche foglia di basilico;

50 g di Grana o Parmigiano;

una manciata di granella di nocciole;

un limone;

olio extravergine d’oliva.

Cominciare a preparare il pesce. Togliere la pelle dai filetti, disporli su una teglia con carta forno, oppure oliata, ricoprirli con la granella di nocciole e cuocerli per circa 10 minuti in forno a 145 gradi. Nel frattempo bisognerà cuocere il riso in una pentola d’acqua bollente. Se si hanno a disposizione spinaci freschi, basterà lavarli e metterli nel bicchiere del frullatore insieme a un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e il basilico. In caso li avessimo surgelati, farli sbollentare per pochi minuti e procedere come con quelli freschi. Cotto il riso e ottenuta la salsetta, bisognerà impiattare. Su un piatto disporre il filetto con la granella, accanto un po’ di salsa verde, insaporita con delle gocce di limone e poi una cupoletta di riso Venere con una grattugiata di formaggio.

Non è la solita pasta al forno questo squisito piatto unico ricco di ferro e vitamina B12 per contrastare l’anemia.