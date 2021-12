Regalare un vino a Natale è un azzardo per due motivi. Da una parte magari non siamo esperti e rischiamo di spendere molto per quelli sbagliati. D’altra parte, se regaliamo del vino, lo regaliamo a delle persone che lo apprezzano e forse dunque ne capiscono più di noi.

Dunque, se non vogliamo spendere troppi soldi dovremmo conoscere dei vini e dei vitigni che non costano molto ma che ci portano grande soddisfazione. Infatti, ecco i vini da 5 euro in su che ci faranno fare un figurone a Natale con tutti.

Dolcetto di Alba e Dolcetto di Diano

Si chiamano entrambi “Dolcetto” e sono costituiti dallo stesso vitigno, che per l’appunto è il Dolcetto.

Il primo di cui vogliamo parlare al Lettore è il Dolcetto di Alba, che rappresenta uno dei vini più diffusi nelle Langhe. L’origine del suo nome è dubbia, dato che alcuni pensano che sia dovuta alla dolcezza delle sue uve mentre altri sostengono che riguardi la forma delle colline dove cresce.

Si tratta del vino contadino per eccellenza e ne esistono di molti tipi e produzioni. Alcune costano anche meno di cinque euro, specialmente per quanto riguarda la produzione delle cantine sociali. Il suo colore è quello tipico del rosso rubino che a volte si tinge di viola nella schiuma, mentre il suo odore è estremamente caratteristico e vinoso. Al palato lo troviamo tannico, moderatamente acido e armonico. Vino di buon corpo, fa fare una bella figura soprattutto verso coloro che amano i vini rossi corposi.

Il Dolcetto di Diano d’Alba, invece, è sempre un vino fatto a partire da uve dolcetto ma che è coltivato unicamente nel comune di Diano d’Alba. Il suo colore è un rubino molto intenso e, a differenza del Dolcetto d’Alba ha un bouquet molto più floreale e fruttato. Al palato è interessante notare il retrogusto di mandorla amara e i suoi tannini sono più importanti rispetto al Dolcetto di Alba. Si tratta di un vino che possiamo invecchiare anche per anni.

Un altro vino che merita la nostra attenzione è il classico Montepulciano d’Abruzzo. In primo luogo ricordiamo che non dobbiamo confonderlo con il vino nobile di Montepulciano che è un vino toscano a base di Sangiovese.

Infatti, il Montepulciano d’Abruzzo è un vino fatto a base del vitigno Montepulciano che può essere prodotto esclusivamente nelle provincie di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo.

Il suo colore ricorda quello del Dolcetto, ovvero un rosso rubino molto intenso che presenta anche le sfumature violacee. Se è invecchiato, il colore tende al granato. L’odore è quello dei frutti rossi, poco maturi, e alcune spezie come il pepe bianco. Al palato è giustamente tannico ma altamente armonico.

Ricordiamo che questa appena citata è solo una selezione fatta dall’autore dell’articolo, sul mercato c’è una grande varietà di vini economici altrettanto buoni.

