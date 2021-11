Una ricetta veramente perfetta da portare sul posto di lavoro. Una ricetta light ma gustosa al tempo stesso. Una ricetta perfetta anche per rimanere in forma, per chi ama lo sport e per avere una dieta sana. Perché tutti sappiamo quanto è importante avere una nutrizione corretta. E allora ecco una gustosa ricetta con i broccoli a cui nessuno pensa ma veramente buona per un pranzo light.

La stagione dei broccoli inizia a settembre e termina a marzo, e quindi bisogna assolutamente metterli nel carrello della spesa. Oltre ai broccoli ci sono tantissime altre verdure, qui ne abbiamo viste alcune super nutrienti di questo mese da non perdere. Ma ovviamente la nostra ricetta non è solo con questa verdura, ma è un delizioso piatto unico, ricco di carboidrati e proteine. Così d’avere tutto il necessario per proseguire con la giornata.

Gustosa ricetta con i broccoli a cui nessuno pensa ma veramente buona per un pranzo light

Vediamo allora subito tutto l’occorrente per realizzare questo delizioso piatto. La ricetta prevde riso basmati con bocconcini di pollo e broccoli al curry. La prima cosa da fare è lavare il riso. Sì, dobbiamo lavarlo per rimuovere tutto l’amido. Quindi facciamolo scorrere sotto acqua fredda per un po’ di volte fino a quando l’acqua non diventa limpida e non più biancastra. Ora lasciamolo a bagno per circa 30 minuti, così facendo resterà più compatto. Il riso basmati è molto fragile. Ora prendiamo una pentola e facciamo bollire dell’acqua, una volta pronta aggiungiamo il riso e copriamolo con un coperchio. Teniamo la fiamma vivida per 3 minuti, poi abbassiamola e continuiamo a cuocere il riso. Non togliamo mai il coperchio.

Ora passiamo ai bocconcini di pollo. Questi possiamo farli sia al forno sia in padella. Se desideriamo una cottura molto leggera, allora possiamo farli anche alla piastra. Per il forno e la padella ricordiamoci di aggiungere un filo d’olio e delle spezie saporite.

Ora passiamo ai nostri broccoli. Per questi, invece, sarà necessaria una padella. Sistemiamola sul fornello, aggiungiamo un filo d’olio e poi la povere di curry. Se amiamo il curry possiamo esagerare, se non siamo degli amanti invece mettiamone poco. Aggiungiamo poi della cipolla e infine le cime dei broccoli. Facciamoli cuocere a fuoco lento e quando sono pronti spegniamo la fiamma.

Ora uniamo tutto in una ciotola, ed ecco che il nostro pranzetto light è pronto per essere servito.

