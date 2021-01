Un fritto croccante e leggero è la delizia di ogni palato. Una pastella ideale per verdure e calamari è possibile, senza ricorrere a strani stratagemmi. Basterà soltanto usare un ingrediente speciale, che renderà squisita ogni nostra frittura.

Il segreto per una frittura leggera e croccante si nasconde nella pastella

Per preparare una pastella leggera prima di tutto va evitato l’uovo. Infatti, così si rischia di appesantire la frittura. Di solito il consiglio che si dà è di utilizzare l’acqua frizzante e magari un po’ di lievito. Ma oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo il segreto per una pastella perfetta.

Stiamo parlando di una bevanda che si può trovare tranquillamente in ogni frigo. Deliziosa per accompagnare una bella pizza. O da sorseggiare tra una patatina fritta e l’altra. Stiamo proprio parlando della birra. Un ingrediente segreto che renderà tutte le fritture croccanti.

Il procedimento

Preparare una pastella con la birra è molto semplice. Le dosi sono molto indicative, dipendono dal tipo di pastella che si preferisce. Se si vuole preparare un composto più denso ci vorrà meno birra. Ad esempio per friggere le verdure. Se invece si vuole una frittura ancora più leggera, basterà aggiungere un po’ di birra in più.

Basta setacciare in una ciotola 100gr di farina (meglio se per fritture). Aggiungere 160ml di birra chiara, fredda di frigorifero. Mescolare con una frusta e aggiungere un filo d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale. Mescolare bene per evitare che si formino grumi.

Poi prendiamo le nostre verdure o il nostro pesce. Lo immergiamo nella pastella, scoliamo l’eccesso. E lo tuffiamo in abbondante olio bollente. Qualche minuto finché non saranno ben dorati. E possiamo toglierli dall’olio e mettere su un foglio di carta per frittura. O carta da cucina per eliminare l’olio in eccesso. E servire la nostra frittura ancora calda.

Ed ecco qui. Il segreto per una frittura leggera e croccante si nasconde nella pastella. Sostituendo l’acqua frizzante con la birra si avrà una pastella leggerissima. Ben areata, che darà alle nostre verdure una croccantezza mai vista.

