Tutta la genuinità della tradizione di campagna in questa torta così semplice e pronta in pochissimi minuti che abbiamo suggerito ai nostri Lettori. Sempre fieramente convinti che la preparazione delle torte in casa sia un metodo salutare per gustare i dessert. Svelata la ricetta di questa crostata invernale così diversa da solito che sta spopolando per intensità e piacere. A proposito di dolci fatti in casa, prendiamo uno dei più amati di sempre, la crostata e cuciniamola in maniera alternativa. Siamo quasi sicuri che conquisterà il palato e la fiducia di chi la prova. Vediamo assieme la ricetta.

La crostata al cioccolato e amaretti

Siamo abituati alle tradizionali crostate con la frutta o la marmellata. Le prime, piacevoli anche d’estate, le seconde decisamente consigliate in questa stagione. Ecco gli ingredienti della nostra crostata agli amaretti e cioccolato:

350 grammi di farina;

3 uova;

150 grammi di zucchero;

250 grammi di amaretti;

un bicchierino di liquore all’amaretto;

120 grammi di burro;

1 cucchiaio di cacao, e, perché no del cioccolato;

mezza bustina di lievito per torte;

marmellata a piacere o crema di nocciole.

Ecco il procedimento per la preparazione della nostra crostata:

prendiamo una terrina e cominciamo a lavorare lo zucchero e i tuorli delle uova;

sciogliamo il burro e iniziamo ad aggiungerlo, assieme alla farina, al lievito e al liquore;

una volta che avremo amalgamato per bene, prendiamo una teglia da forno e stendiamo l’impasto al suo interno;

disponiamo sopra metà degli amaretti, bagnati nel loro liquore e, aggiungiamo eventualmente uno strato di marmellata a nostro piacimento;

dopo aver montato gli albumi, disponiamoli sopra l’impasto, con l’aggiunta di una spolverata di zucchero, del cacao e decorando con il resto degli amaretti che avremo sbriciolato;

inforniamo a 180 ° per una mezz’oretta, tenendo controllata costantemente la cottura della nostra crostata.

Un dolce decisamente più calorico del solito

Abbiamo visto come questa ricetta preveda la preparazione di una crostata piacevolissima, ma abbastanza calorica. Per la presenza del cacao, degli amaretti e soprattutto del liquore. Una crostata che si presta di più per un pubblico “adulto”, ma che potrebbe diventare eccezionale anche per i nostri bambini. Semplicemente, eliminando il liquore e sostituendo la marmellata con la famosissima crema alle nocciole conosciuta in tutto il Mondo. Una versione, questa, che potrebbe diventare l’idea giusta per una festa dei nostri bambini. Così come la ricetta che suggeriamo nell’approfondimento ai nostri Lettori.

Approfondimento

Questa semplicissima torta autunnale sta spopolando andando letteralmente a ruba tra grandi e piccini