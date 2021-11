Generalmente quando arriviamo a casa dopo una giornata piena e stressante, la voglia di cucinare è davvero poca. Se siamo da soli, bene o male ci arrangiamo, ma se dobbiamo preparare anche per i nostri cari, le cose si complicano. E fortunatamente siamo ancora lontani dallo scaldare nel microonde tutti i cibi precotti. Pasta compresa. Vediamo oggi una soluzione davvero rapida, ma che non dimentica sapore e piacere della tavola. Appetitosa e irresistibile questa pasta ci conquisterà anche per l’incredibile velocità di preparazione.

Ecco gli ingredienti per le nostre linguine

Ricetta possibilmente da fare con la pasta lunga, e in modo particolare, bavette o linguine. Ecco i pochi ingredienti che ci servono per 4 persone:

400 grammi di bavette o linguine;

4 uova;

salsa di pomodoro;

50 grammi di formaggio grattugiato;

olio extravergine di oliva;

1 mozzarella;

sale e pepe.

Abbiamo visto che tutti si chiedono da dove viene questo segreto per trasformare un normalissimo sugo in un condimento divino. Suggerimento da non perdere se vogliamo preparare un’altra pasta semplicissima come quella che vedremo oggi. Ecco la nostra ricetta odierna:

mettiamo a cuocere le bavette o le linguine, ricordandoci di utilizzare molta acqua;

nel frattempo, prendiamo una padella e con un filo d’olio, mettiamo a friggere le uova;

in un pentolino inseriamo la salsa di pomodoro e lasciamola scottare per qualche minuto, aggiungendo eventualmente del basilico;

scoliamo la pasta, rigorosamente al dente e stendiamola in una pirofila da forno, con dell’olio di base;

spolveriamo con il formaggio grattugiato e ricopriamo con la mozzarella affettata a dadini e le uova;

regoliamo eventualmente di sale e una spolveratina di pepe;

inforniamo per qualche istante fino allo scioglimento della mozzarella.

È fondamentale la qualità della mozzarella che andremo a usare e soprattutto, averla scolata per tempo, in modo da non perdere acqua.

Un piatto decisamente ricco

Parliamo di una pasta decisamente ricca, molto particolare e che rappresenta un vero e proprio piatto completo. Dalle proteine delle uova, fino ai carboidrati della pasta, senza dimenticare il formaggio presente. Quindi, sarebbe opportuno abbinarla eventualmente a delle verdure cotte o una bella terrina di insalata mista.

Approfondimento

