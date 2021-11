Tutti quelli che hanno assaggiato questa torta di mele che sta spopolando l’hanno definita spaziale e non cucinarla sarebbe davvero un peccato. Oggi invece vedremo assieme perché questa semplicissima torta autunnale sta spopolando andando letteralmente a ruba tra grandi e piccini. Partendo da una torta classica e aggiungendo solo un ingrediente, magari due, per un risultato davvero divino.

La torta con mele e panna

Inutile nascondere che la torta di mele, con tutte le sue varianti, è uno dei dolci più semplici ma anche più cucinati dagli italiani. Basta avere davvero pochi ingredienti in casa, e le mele ci sono quasi sempre, per accontentare tutti con un dessert sempre molto piacevole. La nostra ricetta introduce la panna, così come utilizzata nelle pasticcerie di montagna. Un piccolo strappo alla regola, senza guardare per forza per una volta alla bilancia.

Questi gli ingredienti per una classica torta da 4 o 5 persone:

300 grammi di farina;

180 grammi di zucchero;

190 grammi di burro;

2 uova grandi

4 mele dolci e succose;

mezzo limone;

200 ml di panna;

1 bustina di lievito per torte;

un pizzico di sale.

Se abbiamo la possibilità di utilizzare tutte materie prime a chilometro zero, la nostra torta nella sua semplicità risulterà davvero eccezionale. Non abbiamo inserito l’uva sultanina, che potrebbe essere comunque aggiunta se di nostro gradimento.

Le fasi di preparazione

Ecco le fasi di preparazione della nostra torta:

prendiamo lo stampo per torte e imburriamolo, versandoci anche 50 grammi di zucchero, mentre con la parte restante prepariamo lo zucchero caramellato, col quale rivestiremo lo stampo della torta;

nel frattempo, sbucciamo una sola mela, tagliandola a fettine sottili e disponendola proprio sul fondo della tortiera. Prendiamo a questo punto le altre tre mele, tagliandole tutte a fettine sottili;

in una terrina cominciamo a sbattere le uova con un po’ di zucchero e una puntina di sale;

sciogliamo il burro e uniamolo al nostro composto delle uova, assieme alla farina e al lievito;

inseriamo nel composto mezza scorza di limone grattugiato e le restanti fettine delle mele, mescolando tutto per bene e versando nello stampino o tortiera. Nel caso aggiungessimo l’uvetta, facciamolo adesso;

inforniamo a 180 ° per una mezz’oretta;

montiamo la panna se dobbiamo prepararla;

una volta terminata la cottura, ribaltiamo la torta su di un piatto, facendola intiepidire;

a questo punto rivestiamo di panna montata e serviamo a tavola.

