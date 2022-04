Tra tutte le idee per poter realizzare per un aperitivo o un antipasto, questa è davvero originale e molto versatile. Una preparazione da poter realizzare velocemente quando si hanno ospiti inattesi e non si ha idea di cosa offrire.

Questi spettacolari croissant faranno ingolosire tutti che avranno come sorpresa uno dei tanti ripieni che si possono realizzare con qualsiasi ingrediente che abbiamo in casa. Una vera e propria ricetta svuota frigo per eliminare tutti gli alimenti prossimi alla scadenza o inadeguati da soli per l’occasione.

E perché no, questi curiosi croissant si possono realizzare anche dolci, non solo farcendoli con una crema pasticcera magari senza grumi, ma anche aggiungendo un po’ di zucchero sulla sfoglia prima di arrotolarli. Una vera chicca da poter sfoggiare con astuzia anche per un dessert lampo senza sorprese.

In soli 3 minuti si potrà realizzare una ricetta stupefacente che ameranno tutti non solo per il ripieno, ma per la sfoglia che ricorda proprio i famosissimi croissant.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia quadrata;

semi di chia per decorare;

ripieno di ricotta, uova e spinaci o salame;

oppure ripieno di salumi e formaggi;

o ancora formaggio spalmabile e salmone.

Stupefacente come in soli 3 minuti si possano realizzare dei favolosi croissant sfogliati già farciti per un aperitivo super

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo il rotolo di pasta sfoglia, srotolarlo e stenderlo per bene su un piano da lavoro senza utilizzare il mattarello. In questo modo, la sfoglia verrà bella alta come un classico croissant. Poi con un coltello tagliare prima in 2 la sfoglia e poi a zig zag formando così tanti triangoli isosceli.

Ogni triangolo potrà essere farcito con ad esempio formaggio spalmabile su tutta la superficie e poi farcito alla base con un trancio di salmone. Poi arrotolato fino alla punta e tirando infine le 2 estremità e curvandole per dare una classica forma di cornetto e aggiungere per decorare qualche semino di chia.

Lo stesso lo si può creare con un po’ di ricotta amalgamata con un uovo, un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Infine aggiungendo ad esempio qualche cubetto di salame o degli spinaci e così via per gli altri ripieni.

Invece se si vuole creare un piccolo momento di golosità, prima di farcire ed arrotolare la pasta sfoglia, spolverarla con lo zucchero di canna sia internamente ed infine anche sulla superficie.

Letture consigliate

Addio alle fastidiose erbacce infestanti ed antiestetiche, con questo straordinario metodo utilizzato dai giardinieri si potrà sia prevenirle che eliminarle