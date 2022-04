È proprio durante la primavera che nelle bellissime aiuole o vasi del nostro giardino, orto o balcone, crescono delle piantine indesiderate. Il clima favorisce la crescita veloce e costante e puntualmente ogni volta che vengono sradicate, queste piante rispuntano nello stesso punto.

Un ritmo incessante e sfiancante che dura fino all’autunno. Da non dimenticare che le erbacce oltre che essere orribilmente antiestetiche possono danneggiare anche le piante. Come ad esempio per le piante dell’orto piccole che avvolte dalle erbacce non riescono a crescere come dovrebbero.

Ma è possibile dire addio alle fastidiose erbacce infestanti e antiestetiche con dei piccoli segreti da giardiniere che tutti possono applicare senza difficoltà.

Ecco come difendere le aiuole eliminando un ospite invadente senza ricorrere a prodotti chimici

Bisogna premettere che tutto ciò che è chimico a lungo andare potrebbe portare delle conseguenze. Ad esempio l’AIRC ha classificato il glifosato nel gruppo 2A, tra i probabili cancerogeni. Nel 2017 fino al 2022 è stato approvato dall’UE l’utilizzo di questo erbicida ma con delle limitazioni.

Senza contare che un erbicida potrebbe non solo eliminare le erbacce, ma compromettere il terreno avvelenandolo e quindi in futuro potrebbe essere un problemi coltivarci degli ortaggi. Per questo motivo e anche per amore dell’ambiente sarà opportuno dimenticarsi di questi prodotti chimici per utilizzare i vecchi rimedi davvero utili.

Addio alle fastidiose erbacce infestanti ed antiestetiche, con questo straordinario metodo utilizzato dai giardinieri si potrà sia prevenirle che eliminarle

Questa tecnica assolutamente biologica si può applicare quindi non solo per le piante ornamentali, ma anche per l’orto. La prima cosa da fare è eliminare l’erbaccia possibilmente con tutte le radici, manualmente con le mani o con l’aiuto di una zappa. Prima di piantare qualsiasi pianta, potrà essere utile una classica pacciamatura.

Si tratta di una tecnica molto comune che serve ad evitare che crescano delle piante indesiderate. Esistono dei teli che si possono acquistare nei vivai, nei consorzi e anche da qualche ferramenta. Si prepara il terreno normalmente, poi si applica sopra il telo e si potrà forare dove dovrà essere piantata la piantina o il seme. Sopra il telo si può ricoprire con della classica ghiaia, del terriccio con un prato o con delle mattonelle.

Oltre la pacciamatura, si potrà produrre un ottimo diserbante fai da te a costo zero. Un tappo d’aceto, un pizzico di sale per ogni litro d’acqua da utilizzare prettamente per gli spazi dove non dovrà crescere nessun tipo di pianta. Infatti se si utilizza questo metodo sull’orto, questo potrebbe essere danneggiato irreparabilmente.

