Cucinare è un’arte e saper amalgamare determinati ingredienti in un certo modo, può portare alla realizzazione di piatti unici e molto squisiti. Pochi sanno cosa significa azzardare in cucina con delle ricetta svuota frigo o anti spreco stuzzicando la fantasia dei commensali con proposta sulla carta assurde, ma davvero saporite.

Un po’ come per questo condimento eccezionalmente soffice e goloso da preparare con 3 ingredienti per condire non solo la pasta, ma anche altro. Infatti viene spesso utilizzato per preparare una deliziosa pasta al forno, per le lasagne ma anche per molti piatti ricchi di bontà e gusto.

Come realizzare questo condimento versatile e molto utile in cucina

Si tratta della famosissime besciamella. Un condimento molto sfruttato in cucina per addensare e insaporire molte ricette da far leccare i baffi.

Ingredienti

100 gr di burro o olio di semi;

1 lt di latte;

100 gr di farina;

una spolverata di noce moscata (facolativa);

un pizzico di sale.

Procedimento

Prendere un pentolino e a fuoco moderato sciogliere il burro lentamente. Poi con un cucchiaio girare e versare pian piano la farina setacciata fino a che non si sarà completamente assorbita ed infine unire pian piano il latte e mescolare. Aggiungere un pizzico di sale e una spolverata di noce moscata ed aspettare che si addensi sul fuoco.

Solo 3 ingredienti per questo soffice e goloso condimento da utilizzare in questo modo quando avanza in cucina

Quando si prepara questo condimento, tendenzialmente si esagera per non sbagliare le dosi e anche per il costo davvero basso per realizzarlo. Così, dopo aver condito ad esempio una pasta al forno con prosciutto e piselli, se avanza un po’ di besciamella non possiamo assolutamente commettere l’errore di buttarla.

Uno degli utilizzi che un po’ a tutti piace è quello di sostituire al burro la besciamella. Quindi ad esempio i classici finocchi al burro saranno altrettanto buoni, se non di più con la besciamella.

Anche le torte salate sono preparate con la besciamella. Le classiche quiche francese, una torta salata molto saporita molto facile da preparare. Uno strato di pasta brisé, tante verdure cotte in padella amalgamate con la besciamella rimasta ed infornato tutto per circa 20 minuti a 180°C.

E se invece non si ha nessuna alternativa, o se la besciamella è poca, perché non friggerla? La ricetta è molto semplice, occorrerà congelare qualche cubetto di besciamella man mano accumulandoli nel tempo. Poi basterà impanarla nella farina, un tuorlo d’uovo, pan grattato ed infine friggere nell’olio di semi bollente.

Letture consigliate

Per un’orchidea sempre fiorita sono questi i 2 segreti da conoscere ed averla perennemente in splendida forma