Finalmente è giunta l’ora di dedicarsi agli spazi esterni, quindi balconi, terrazze e giardini non potranno più aspettare con queste meravigliose giornate da vivere all’aperto. Molte sono le idee per arredare questi utilissimi spazi che ci permettono di prendere una boccata d’aria e di rilassarci dalla vita frenetica e ricca di impegni.

In un precedente articolo abbiamo visto come creare il giusto ambiente senza rischiare la privacy dei vicini indiscreti. Adesso ci occuperemo di come impreziosirlo con una vecchia damigiana di vetro e un po’ di fantasia.

Come arredare il nostro angolo green con un elemento di design davvero unico

Molte persone hanno delle vecchie damigiane di vetro o in giardino in un angolo coperto da piante o in cantina senza sapere che potrebbero valere oro. In effetti con questo elemento si possono realizzare tante idee, come per questo piccolo Mondo in miniatura che vale la pena sperimentare.

Ma non solo. Si possono realizzare lampade, vasi da interno da decorare con la tecnica del decoupage oppure dipinti con la pittura e molte altre soluzioni davvero utili e belle da ammirare.

Per gli esterni, le damigiane di vetro vengono un po’ denigrate con qualche pianta all’interno con poche radici altrimenti a lungo andare la pressione potrebbe rompere il vetro. In effetti vista così non sembrerebbe una cattiva idea. Ma dopo aver capito cosa si può creare con la stessa damigiana, sarà meglio spostare quella piantina in un vaso più appropriato.

Non tutti sanno che con una damigiana di vetro si può creare questa spettacolare ed artistica idea da poter sfruttare per gli spazi esterni

Come appena detto, con ogni damigiana di vetro, si possono realizzare moltissime idee davvero creative e una di queste è una spettacolare mongolfiera. Questa creazione lascerà tutti senza parole per la sua semplicità, unicità e bellezza.

Per realizzarla ci vorrà pochissimo tempo e oltre alla damigiana, anche un cestino per creare una base, dove potrà crescere anche una bella piantina come l’edera e un po’ di corda o spago doppio.

Iniziare con prendere la corda o lo spago e fare un cappio con 6 fili che servirà per appendere la mongolfiera. Ovviamente bisogna tenere in considerazione che dovrà andare a testa in giù. Poi prendere i fili, allargarli in modo tale da poter colmare tutto il volume della damigiana.

Pian piano cercare di realizzare un reticolato annodando i fili alternandoli e formando dei classici rombi fino ad arrivare alla base. Qui non bisognerà assolutamente tagliare i fili perché serviranno per legare il cestino che potrà sorreggere anche una pianta.

All’interno si possono inserire anche le mini lucciole ad energia solare che creano un ambiente davvero unico, soprattutto la sera.

Letture consigliate

